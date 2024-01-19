مايكروسوفت تجلب تذكيرات تيمز إلى قائمة ابدأ

تستعد مايكروسوفت لوضع “تذكيرات اجتماعات تيمز” ضمن قائمة ابدأ في نظام التشغيل ويندوز 11.

وقد بدأت شركة البرمجيات العملاقة باختبار نسخة جديدة من ويندوز 11 برقم الإصدار 23619 مع مختبري برنامج ويندوز إنسايدر في قناة Dev التي تتضمن تذكيرًا باجتماع تيمز في القسم الموصى به من قائمة ابدأ.

وتختبر مايكروسوفت أيضًا طريقة محسنة للوصول الفوري إلى الصور ولقطات الشاشة الجديدة من أجهزة أندرويد.

وتوضح مايكروسوفت في تدوينة قائلة: “نجرب إمكانية عرض اجتماعات تيمز القادمة والانضمام إليها مباشرة من قائمة ابدأ للأشخاص الذين سجلوا الدخول إلى إصدارات Windows 11 Pro أو Windows 11 Enterprise باستخدام حساب Microsoft Entra”.

وأضافت: “يظهر اجتماع تيمز التالي بصفته عنصرًا موصى به قبل خمس دقائق من بدايته، ويؤدي النقر فوق التوصية بالاجتماع إلى فتح نافذة الانضمام إلى الاجتماع في تيمز”.

وتُعرض تذكيرات اجتماعات تيمز بجانب قائمة الملفات العادية المستخدمة سابقًا والموصى بها في قائمة ابدأ، ولن تُعرض لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11 غير التجاريين.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين تكامل نظام التشغيل ويندوز 11 مع الهاتف الذكي العامل بنظام التشغيل أندرويد.

وفي حال التقطت صورة أو لقطة للشاشة عبر جهاز أندرويد، فإن ذلك يؤدي إلى إرسال إشعار فوري عبر جهاز الحاسوب، مما يسمح لك بعرض الصورة وتحريرها أو مشاركتها ضمن أداة Snipping Tool.

ويعد هذا تحسينًا للميزة التي أعلنتها مايكروسوفت في شهر سبتمبر من العام الماضي لنظام التشغيل ويندوز 11 المسماة الالتقاط من بُعد لتطبيق Phone Link.

ويجب السماح للحاسوب بالوصول إلى جهاز أندرويد من خلال خيار إعدادات الأجهزة ضمن الإعدادات.

ويحصل الحاسوب على تحديث Cross Device Experience Host في متجر مايكروسوفت المطلوب حتى تعمل هذه الميزة.

وتنقسم الآراء بخصوص ترويج مايكروسوفت لخدماتها ضمن ويندوز 11، إذ يرى البعض أن ويندوز يجب أن يكون منصة لأي تطبيق أو برنامج مدعوم، ولا ينبغي للشركة اقتراح أي خدمات، وغالبًا ما يصف هؤلاء الأشخاص المطالبات بالاشتراك في OneDrive أو المزايا بالشبيهة بالإعلانات.

في حين يرى آخرون أنه يحق للشركة الترويج لخدماتها؛ لأنها توفر ما تعتقد أنه تجربة ويندوز الفضلى.