سامسونج تتيح الذكاء الاصطناعي مجانًا في جالاكسي S24 حتى نهاية 2025

أعلنت شركة سامسونج أن مزايا الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها في هواتف جالاكسي S24 الجديدة ستكون متاحة للمستخدمين مجانًا حتى نهاية عام 2025 المقبل.

وكانت الشركة قد قدمت العديد من المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في هواتفها الرائدة الجديدة، إلا أنها لم تذكر شيئًا خلال حدث الإعلان الرسمي حيال توفر تلك المزايا لمدة زمنية محدودة.

وأشارت الشركة الكورية في حاشية بيانها الصحفي المنشور عبر موقعها الرسمي في أستراليا إلى أنها ستوفر مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مجانًا حتى نهاية عام 2025 في الأجهزة المدعومة، علمًا بأن الشركة لم تذكر ذلك في بياناتها الصحفية الموجهة إلى الدول الأخرى.

ويرجح أن سامسونج قد قررت إخفاء خططها بشأن إتاحة مزايا الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، لتجنب إثارة أي بلبلة أو التأثير سلبًا في قرارات العملاء الذين ينوون شراء هواتفها الجديدة.

وتتيح سامسونج حاليًا هواتف جالاكسي S24 الجديدة للحجز الأولي، وقد اتخذت بعض الخطوات لحث العملاء على الشراء، ومنها إتاحة ضعف السعة التخزينية بسعر السعة الأساسية، ومنح المشترين بعض الملحقات المجانية كالسماعات اللاسلكية.

ويمكن تقسيم مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف جالاكسي S24 إلى مزايا تعمل في الأجهزة نفسها اعتمادًا على معالجاتها، ومزايا أخرى تعمل سحابيًا وتحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، وتلك الأخيرة قد تشترط وجود اشتراك ما في وقتٍ لاحق مستقبلًا.

وتوفر سامسونج معظم تلك المزايا بالتعاون مع شركة جوجل؛ إذ تعتمد سامسونج على نماذج Gemini الخاصة بها وكذلك خدماتها السحابية.

ومن مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتيحها سامسونج في هواتف جالاكسي S24 الترجمة المباشرة للمكالمات، وتلخيص التسجيلات الصوتية والملاحظات، وتحرير الصور، وغيرها.