جوجل Meet تحسن جودة الصورة والصوت في المكالمات

أعلنت جوجل خيارات جديدة لتخصيص المظهر وتحسين جودة الصورة والصوت في خدمة الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت التابعة لها “Google Meet”، وفقًا لما جاء عبر مدونتها الرسمية.

وتتيح جوجل ثلاثة تبويبات مختلفة في قسم التأثيرات لتعديل المشهد الذي يُبث عبر الكاميرا، وهي الخلفية والمرشحات والمظهر، ويمكن إجراء التعديلات عبر كل تبويب على حدة.

ويمكن الآن للمستخدمين تغيير الخلفية مع إضافة المرشحات والتحكم بالمظهر العام للمشهد في وقتٍ واحد، كما توفر جوجل أيقونة جديدة للطبقات، يمكن من خلالها إدارة كافة التعديلات التي يجريها المستخدم، كما تسمح بالتراجع عن تعديل بعينه دون التأثير في باقي التعديلات.

وعملت جوجل على ترتيب الخلفيات والمرشحات في تصنيفات متنوعة لتسهيل الوصول إليها، ويمكن تعديل التأثيرات في إصداري الويب والأجهزة المحمولة لخدمة جوجل Meet.

وفي إصدار الويب، طرحت جوجل ميزة إضافية لمستخدمي خدمة Meet، أطلقت عليها اسم “إضاءة الاستوديو” Studio lighting من أجل تحسين جودة الإضاءة في المشهد.

وتتيح ميزة “إضاءة الاستوديو” خيارين؛ الأول هو خيار “تلقائي” لتعديل الإضاءة بضغطة زر. أما الخيار الثاني، فهو خيار “مخصص” الذي يوفر إعدادات مختلفة للتحكم في موضع مصدر الضوء والشدة وحتى لون الإضاءة.

وتقدم جوجل أيضًا ميزة “صوت الاستوديو” التي تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في رفع جودة الصوت في أثناء المكالمات، وهي متاحة عبر إصدار الويب، وستتيحها جوجل خلال الأسابيع المقبلة في تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وستوفر جوجل ميزتي “إضاءة الاستوديو” و “صوت الاستوديو” لمشتركي خدمات “ورك سبيس إنتربرايس” من الشركات كإضافة مع مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI.