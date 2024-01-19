جوجل تفصل عشرات الموظفين من يوتيوب

أعلنت شركة جوجل موجة جديدة من موجات تسريح الموظفين التي بدأت مطلع العام الجاري، إذ فصلت الشركة عشرات الموظفين العاملين في منصة مشاركة الفيديو “يوتيوب”.

ويأتي ذلك بعد عمليات تسريح أخيرة شملت المئات من موظفي تطوير العتاد والبرمجيات والهندسة والإعلانات وغيرها من القطاعات داخل الشركة.

وألغت يوتيوب نحو 100 وظيفة داخل الشركة كجزء من عملية إعادة الهيكلة والتنظيم للعاملين فيها، إذ تعمل المنصة على توطين فرق إدارة منشئي المحتوى في كل بلد على حدة مع الاحتفاظ بالطابع المركزي لبعض الفرق الأخرى التي تدير محتوى الموسيقى وغيره من المحتوى الترفيهي في المنصة، إضافة إلى فرق الدعم الفني الموجهة لمنشئي المحتوى أو المستخدمين العاديين.

وكانت جوجل قد سرحت نحو 12 ألف موظف خلال العام الماضي، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أخير أن جوجل لديها ما يزيد على 180 ألف موظف، منهم نحو 7 آلاف موظف يعملون في يوتيوب.

وتهدف عمليات إعادة الهيكلة في يوتيوب إلى توسيع نطاق النمو الدولي للمنصة، ولن تؤثر سلبًا في دعم صانعي المحتوى فيها.

وشهدت إيرادات الإعلانات في يوتيوب انخفاضًا خلال العام الماضي لعدة أسباب منها لجوء المستخدمين لأدوات حظر الإعلانات التي تشجع المنصة على إزالتها ومشاهدة الإعلانات أو الاشتراك في خدمة “يوتيوب بريميوم” المأجور التي رفعت أسعار الاشتراك فيها حديثًا.

وأكد ساندر باتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، استمرار عمليات تسريح الموظفين خلال عام 2024 الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة مضطرة إلى اتخاذ “قرارات صعبة” مع تحول الاستثمار إلى قطاعات جديدة كالذكاء الاصطناعي.