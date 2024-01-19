إكس تجلب المكالمات الصوتية والمرئية إلى أندرويد

توفر شبكة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك لمستخدمي أندرويد القدرة على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة من تطبيقها لنظام أندرويد.

ونشر أحد مهندسي المنصة الذين يعملون في المشروع عن طرح الميزة، وقال إنها ستكون متاحة لمستخدمي أندرويد بعد تحديث التطبيق.

وتحدثت الرئيسة التنفيذية، ليندا ياكارينو، في شهر أغسطس 2023 أول مرة عن تقديم المكالمات الصوتية والمرئية إلى المنصة، ومن ثم طرحت الميزة لمستخدمي iOS في شهر أكتوبر.

والجدير بالذكر أنه يمكن لأي مستخدم تلقي مكالمة، في حين أن إجراء المكالمة يقتصر على المستخدمين الذين يدفعون.

وتعد هذه القدرة واحدة من قائمة طويلة من الأشياء التي لا يتمتع بها إلا الأشخاص الذين يدفعون لمنصة إكس.

وأزالت المنصة قدرة المستخدمين الذين يدفعون على تعيين NFT بصفتها صورة للحساب في وقت سابق من الشهر.

ويمكن للمستخدمين تمكين المكالمات الصوتية والمرئية أو تعطيلها من خلال خيار تمكين المكالمات الصوتية والمرئية الموجود ضمن إعدادات الخصوصية والأمان.

وتمنح القائمة نفسها الأشخاص القدرة على التحكم في من يمكنه الاتصال بهم، وتتوفر خيارات للرد على المكالمات الواردة من الأشخاص الموجودين في دفتر العناوين، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو جميع المستخدمين الحاصلين على شارة التحقق، ويمكن تحديد خيارات متعددة من هذه الاختيارات.

وتواصل إكس العمل على هدفها المتمثل في أن تصبح التطبيق الشامل من خلال إضافة مزايا جديدة لديها القدرة على جذب انتباه المستهلكين.

ونشرت المنصة في وقت سابق من هذا الشهر رؤيتها لعام 2024، ويشمل ذلك إطلاق خدمتها المالية، ومزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل إظهار المنشورات المتباينة، والمزيد من المنتجات الإعلانية للمسوقين.

وأشارت التقارير إلى أن المعلنين يغادرون إكس ويختارون إنفاق الأموال عبر منصات، مثل لينكدإن. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أدلى إيلون ماسك بتصريحات مثيرة للجدل تهاجم المعلنين في شهر نوفمبر 2023.