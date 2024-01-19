 أهم المزايا التي يقدمها Galaxy AI لمستخدمي هواتف Galaxy S24

كشفت شركة سامسونج يوم الأربعاء الماضي عن سلسلة هواتف (Galaxy S24) الجديدة، التي تمتاز هذا العام بالمساعد الذكي (Galaxy AI) الذي يقدم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي المصممة لتسهيل حياة المستخدمين.

ومع هواتف Galaxy S24، ستكون سامسونج قادرة على منافسة جوجل، التي بدأت توجه إدماج الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية في أواخر العام الماضي، إذ أضافت مزايا التصوير الفوتوغرافي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة هواتف Pixel 8، بالإضافة إلى نموذجها (Gemini Nano)، الذي يُشغل مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتطلب معالجة سريعة في الهاتف نفسه دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم خارجية، مثل: اقتراح الردود داخل تطبيقات الدردشة أو تلخيص النصوص.

ولكن ما Galaxy AI، وكيف يعمل، وما مزايا الذكاء الاصطناعي التي يقدمها لمستخدمي هواتف Galaxy S24 الجديدة؟

أولًا؛ ما (Galaxy AI)؟

تصف سامسونج (Galaxy AI) بأنه مساعد ذكي يقدم تجربة شاملة للذكاء الاصطناعي في هواتفها؛ لأنه يمزج بسلاسة بين الذكاء الاصطناعي الموجود في الهواتف، والذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة، مما يساعد في تعزيز التواصل بين البشر، وتحسين الإبداع، وتعزيز الإنتاجية بنحو كبير.

يوفر (Galaxy AI) المضمن في كل طراز من هواتف (Galaxy S24) مجموعة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل: اكتشاف اللغة وترجمتها وإنشاء الصور وتحريرها، وتوليد الأكواد البرمجية، بالإضافة إلى توسيع إمكانية البحث بأساليب جديدة تسهل الوصول إلى ما ترغب في معرفته.

وقد تعاونت سامسونج مع جوجل لتشغيل معظم مزايا الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة عبر نموذج (Gemini) الجديد الذي طورته جوجل، فعلى سبيل المثال يقدم إصدار (Gemini Nano) المزايا المستندة إلى النصوص، ويقدم إصدار (Gemini Pro) المزايا المستندة إلى الصوت، وتُعد سامسونج هي أول شريك لشركة جوجل لتقديم نموذج (Gemini) في هواتف أندرويد.

ثانيًا؛ ما مزايا الذكاء الاصطناعي التي يقدمها (Galaxy AI) لمستخدمي هواتف Galaxy S24:

1- مزية Circle to Search بالتعاون مع جوجل:

ستساهم مزية (Circle to Search) في جعل عمليات البحث عبر الإنترنت أكثر فعالية بنحو كبير، إذ تتيح لك الوصول إلى محرك بحث جوجل وإجراء البحث الذي تريده في أثناء استخدام أي تطبيق في هاتفك، دون الحاجة إلى مغادرة هذا التطبيق.

في السابق، كان الضغط المستمر على زر الصفحة الرئيسية في أجهزة أندرويد يؤدي إلى تشغيل مساعد جوجل الصوتي، أما في هواتف (Galaxy S24)، فإن الإجراء نفسه يستدعي واجهة، حيث يمكنك رسم دائرة على العنصر المطلوب أو الضغط عليه لإجراء بحث عبر محرك جوجل. وبما أن النتائج تظهر فوق الشاشة المفتوحة أو شاشة التطبيق الذي تستخدمه حاليًا، فإن الخروج من الواجهة يعيدك ببساطة إلى حيث كنت في البداية.

وتُعد هذه المزية واحدة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تستند في عملها إلى السحابة، إذ أكدت سامسونج أنها تتطلب الاتصال بالإنترنت، وتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. ولذلك من المتوقع أن تصل إلى هواتف سامسونج القديمة مع تحديث واجهة (One UI) القادم.

2- محرك ProVisual الجديد الذي يقدم تجربة تصوير فريدة:

أكدت سامسونج أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور التي تلتقطها كاميرا هواتف (Galaxy S24)، إذ زودت هواتفها الجديدة بمحرك بصري جديد يحمل اسم (ProVisual)، الذي وصفته بأنه عبارة عن مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تسمح لك بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية، حتى في أصعب ظروف التصوير من حيث الإضاءة وعدم الثبات عند التصوير، بالإضافة إلى أنها تسهل عليك تحرير ما التقطته الكاميرا.

كما يقدم محرك (ProVisual) الجديد نظام تصوير مختلفًا يُسمى (Quad Tele) في هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر في السلسلة، إذ يسمح باستخدام العدسات المقربة في الهاتف للحصول على مستويات تقريب بصري تصل إلى 10X بجودة بصرية فائقة الوضوح، وذلك بفضل مستشعر البكسل التكيفي (Adaptive Pixel Sensor)، كما تُعرض الصور الملتقطة أيضًا بوضوح عالٍ حتى عند مستوى تكبير رقمي يبلغ 100x باستخدام إمكانات التقريب الرقمي المحسنة.

3- مزية الترجمة الفورية للمكالمات:

تستخدم مزية الترجمة الفورية للمكالمات – التي يُطلق عليها اسم (Live Translate) – الذكاء الاصطناعي لإظهار الترجمات الصوتية والنصية الثنائية الاتجاه لحظيًا في أثناء إجراء المكالمات الهاتفية في تطبيق الهاتف، مما يلغي الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث، مع ضمان الخصوصية بشكل تام بفضل الذكاء الاصطناعي المتوفّر في الجهاز.

فقد أكدت سامسونج أن هذه المزية تعمل محليًا في الهواتف، إذ تُعالج جميع بيانات المكالمات الهاتفية عبر نظام الذكاء الاصطناعي المدمج في الهواتف دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم الشركة، مما يحافظ على خصوصية البيانات.

4- مزية (المترجم الفوري) Interpreter:

يقدم المساعد الذكي (Galaxy AI) مزية جديدة في هواتف (Galaxy S24) تُسمى (المترجم الفوري) Interpreter، وهي مزية تعمل على ترجمة المحادثات التي تجريها مع شخص آخر وجهًا لوجه فوريًا، إذ تعمل هذه المزية على نسخ المحادثات وترجمتها في إطار شاشة مقسمة لقسمين، فيصبح بإمكان كل مستخدم التحدث بلغته الأم، وقراءة ترجمة ما يقوله الآخر لحظيًا في شاشة الهاتف. كما تمتاز هذه المزية بأنها لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت لكي تعمل.

5- مزية (مساعد الدردشة) Chat Assist:

ولتسهيل التواصل النصي عبر مختلف تطبيقات الدردشة التي تستخدمها في هاتفك يوميًا، قدمت سامسونج مزية تُسمى (مساعد الدردشة) Chat Assist في تطبيق لوحة المفاتيح لتساعدك في ضبط أسلوب الرسائل التي تكتبها ليناسب الموقف، سواء أردت كتابة رسالة مهذبة لزميل في العمل أو عبارة جذابة قصيرة لتضمينها في تعليق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، تسهل عليك هذه المزية التواصل مع الآخرين بلغات مختلفة، إذ يمكنها ترجمة الرسائل التي تكتبها لحظيًا بأكثر من 13 لغة.

6- مزية Note Assist لتنظيم الملاحظات:

عززت سامسونج تطبيق الملاحظات (Samsung Notes) بمزية تُسمى (Note Assist)، تتيح لك تحرير النصوص وإعادة صياغتها وتلخيصها، كما تتيح لك الحصول على قوالب معدة سابقًا تلهمك أثناء الكتابة.

7- مزايا التحرير الذكي:

اهتمت سامسونج في هواتفها بأدوات تحرير الصور ومقاطع الفيديو (Galaxy AI editing tools)، ومنها مزية (Generative Edit) التي تسمح للمستخدم بتحريك عناصر معينة من الصور وتغيير أحجامها، وكذلك ملء المساحات داخل الصور لتكون أكثر طبيعية، وتستند هذه المزية في عملها إلى تقنية جوجل (Imagen 2) لتحويل النصوص إلى صور.