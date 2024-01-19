أفضل 5 سماعات لاسلكية مناسبة لهواة رياضة الجري

تمتاز السماعات اللاسلكية المناسبة لهواة رياضة الجري بالتصميم المريح، وتتضمن مشبكًا يعزز ثباتها على الأذن لمنع سقوطها في أثناء الجري، بالإضافة إلى أنها تتمتع بمقاومة الماء والغبار لتتمكن من الجري في الأيام الماطرة دون القلق من تلف السماعات.

تُعدّ المزايا الأخرى، مثل: عمر البطارية الطويل ودعم وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء في أثناء إجراء المكالمات مزايا مهمة يجب البحث عنها في السماعات اللاسلكية التي تود استخدامها في أثناء الجري، خاصةً إذا كنت من هواة الجري لمسافات طويلة.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي مواصفات بعضٍ من أبرز السماعات اللاسلكية المناسبة لهواة رياضة الجري:

1- سماعات Shokz OpenRun:

تُعدّ سماعات Shokz OpenRun خيارًا ملائمًا لمحبي رياضة الجري، فهي صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وتوفر صوتًا واضحًا، وتثبت بنحو جيد في أذنك؛ مما يمنع سقوطها في أثناء الجري.

تدعم هذه السماعات مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وهذه المزية تجعلها مثالية عند الركض في الأيام الماطرة أو المغبرّة، ولن تتلف هذه السماعات إذا تعرّضت لكمية كبيرة من العرق.

وباستخدام هذه السماعات يمكنك إجراء المكالمات بوضوح وبجودة عالية، بفضل الميكروفونات التي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء، التي يمكنها تنقية صوتك عند إجراء مكالمات صوتية في الأماكن الصاخبة.

تُباع سماعات Shokz OpenRun بسعر قدره 624 ريالًا سعوديًا.

2- سماعات JBL Endurance Peak 3:

تحتوي سماعات Endurance Peak 3 من JBL على مشبك يلتف حول الأذن؛ لضمان عدم سقوطها، وتمتاز هذه السماعات بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ مما يعني أنها قادرة على تحمل العرق والمطر والغبار والأتربة.

توفر هذه السماعات صوتًا قويًا وواضحًا، وتستمر بالعمل لمدة قدرها 50 ساعة مع علبة الشحن، لكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).

تُباع سماعات JBL Endurance Peak 3 بسعر قدره 446 ريالًا سعوديًا.

3- سماعات Shokz OpenFit:

تمتاز سماعات Shokz OpenFit بالوزن الخفيف، فهي تزن 8.3 جرامات، ولها مشبك يلتف بنحو مريح حول الأذن؛ لضمان عدم سقوطها في أثناء الجري.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه السماعات مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54؛ مما يعني أنها قادرة على تحمّل العرق ومياه الأمطار والأتربة التي قد تتعرض لها في أثناء الجري.

تحتوي سماعات Shokz OpenFit على ميكروفون مزدوج لإلغاء الضوضاء في أثناء إجراء المكالمات؛ لضمان وضوح الصوت عند كلا الطرفين.

وفيما يتعلق بالشحن والبطارية، تستمر هذه السماعات بالعمل لمدة قدرها 28 ساعة مع علبة الشحن، وتمتاز بدعم تقنية الشحن السريع؛ إذ يمكنك شحنها لمدة قدرها خمس دقائق واستخدامها لمدة تبلغ ساعة واحدة.

تُباع سماعات Shokz OpenFit بسعر قدره 820 ريالًا سعوديًا.

4- سماعات JLab Epic Air Sport ANC Gen 2:

إذا كنت تركض لمسافات طويلة جدًا أو لا تتذكر دائمًا شحن سماعاتك، فإن سماعات JLab Epic Air Sport ANC Gen 2 مناسبة لك، فهي تتمتع بعمر البطارية الطويل جدًا الذي يبلغ 70 ساعة مع علبة الشحن، وتستمر هذه السماعات بالعمل لمدة قدرها 15 ساعة بشحنة واحدة، وستحصل على 55 ساعة إضافية من علبة الشحن.

وبالإضافة إلى عمر البطارية الطويل، تتضمن هذه السماعات مشبكًا يلتف حول الأذن لمنع سقوطها في أثناء الجري، كما تمتاز بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP66.

تُباع سماعات JLab Epic Air Sport ANC Gen 2 بسعر قدره 395 ريالًا سعوديًا.

5- سماعات 1More Fit SE S30:

تمتاز سماعات 1More Fit SE S30 بسعرها المنخفض، فهي تُباع بسعر قدره 300 ريال سعودي، وتدعم العديد من المزايا التي تجعلها ملائمة لهواة رياضة الجري؛ إذ تأتي بتصميم يتضمن مشبكًا يثبت جيدًا على الأذن، كما أنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX5، وهذا يعني أنها تتحمل التعرّض للعرق، ورذاذ الأمطار في أثناء الجري في الأيام الماطرة.

تمتاز هذه السماعات أيضًا بدعم وضع الشفافية لتتمكن من الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك، كما تتمتع بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ 30 ساعة مع علبة الشحن.