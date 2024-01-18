MSI تكشف عن شاشة MAG 341CQP QD-OLED بدقة عرض قدرها UWQHD

كشفت شركة MSI عن واحدة من أفضل شاشاتها المخصصة للاعبين وهي MAG 341CQP QD-OLED المستندة إلى لوحة QD-OLED الجديدة.

من مزايا شاشة MAG 341CQP QD-OLED أنها تأتي بحجم قدره 34 بوصة، وبدقة عرض قدرها UWQHD أو 3440 × 1440 بكسلًا، مع تقنية Quantum Dot ولوحة OLED التي تضمن الحصول على جودة صورة استثنائية بفضل تحكمها الدقيق في إضاءة كل بكسل، وتزيد أيضًا من التباين الفاتح والداكن لإضاءة التفاصيل الدقيقة.

كما تأتي الشاشة بمعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت، وهي حاصلة على شهادة VESA DisplayHDR True Black 600، مع زمن استجابة يصل إلى 0.03 ميلي/ الثانية، بزاوية انحناء قدرها 1800R، ومعدل تحديث متحرك قدره 175 هرتزًا، ومساحة ألوان AdobeRGB بنسبة قدرها 97.8%، و DCI-P3 بنسبة قدرها 99.3% و sRGB بنسبة قدرها 139.1%.

وركزت MSI في الآونة الأخيرة على تحسين صناعة شاشات OLED المخصصة للاعبين، ويعد برنامج MSI OLED Care الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. إذ يوفر هذا البرنامج مجموعة من آليات تحسين حماية الشاشة التي تتكون من ثلاثة خيارات هي: Pixel Shift، و Panel Protect، و Static Screen Detection.

وطوّرت MSI إصدارًا أكثر تقدمًا من برنامج MSI OLED CARE 2.0، ليقدم الآن ثلاثة خيارات إضافية هي: Multi-Logo Detection، و Taskbar Detection، و Boundary Detection. هذه الخيارات تحسّن خدمات الرعاية في الشاشة وتقلل بنسبة كبرى من فرصة حدوث احتراق للوحة OLED، وهي مشكلة شائعة مع هذا النوع من الشاشات.

كما حصلت شاشة MAG 341CQP QD-OLED على تصميم داخلي جديد يعتمد على مادة الجرافين المعروفة بامتصاصها للحرارة بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشاشة مبردًا حراريًا مصنوعًا من الألمنيوم؛ وبفضل هذين العنصرين سيكون من الممكن تبريد الشاشة دون مروحة ليضمن هذا التصميم الجديد تبديد الحرارة بكفاءة وبهدوء.

علاوة على ذلك، تعزز تقنية MSI Gaming Intelligence، التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تجربة الألعاب بمزايا مثل: Smart Crosshair، و Night Vision AI، و Optix Scope، إلخ.

وتدعم الشاشة منفذ Display Port (1.4a)، ومنفذي HDMITM (2.1)، ومنفذ USB Type-C باستطاعة قدرها 15 واطًا، ومنفذي USB 2.0 Type-A، ومنفذ USB 2.0 Type-B.

أخيرًا، هذه الشاشة متوفرة في الأسواق بسعر يبلغ 840 دولارًا.