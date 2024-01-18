Lexar تتعاون مع Silicon Motion وتطلق أحدث أقراص SSD المحمولة

أعلنت Lexar، الشركة المتخصصة في حلول التخزين، عن تعاون مهم مع شركة Silicon Motion، وسيجمع هذا التعاون بين منتجات التخزين المتطورة من Lexar ورقاقات التحكم المشهورة من Silicon Motion.

يهدف هذا التحالف بين الطرفين إلى تحسين حلول التخزين المحمولة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات. وفي الربع الأول من عام 2024، ستطلق شركة Lexar اثنين من أقراص SSD المحمولة (PSSD).

تستخدم أقراص SSD المحمولة وحدات تحكم أحادية الشريحة من Silicon Motion المجهزة بواجهة USB 3.2 Gen 2 وأربع قنوات من ذاكرة NAND. وتلبي وحدات التحكم الحديثة احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء قوي بمعدل استهلاك طاقة منخفض.

المنتج الأول الذي نتج عن هذا التعاون هو قرص Lexar ARMOR 700 SSD المحمول، والقادم بحجم تخزين قدره 1 تيرابايت و 4 تيرابايت، مع سرعات قراءة وكتابة تصل إلى 2000 ميجابايت/ الثانية، ليقدم تجربة نقل لا مثيل لها.

ويضمن التصميم الخارجي لقرص ARMOR 700 SSD المصنوع من المطاط حماية كبرى من أي ضرر في حال وقوعه على الأرض مع مقاومة للسقوط من مسافة تصل إلى ثلاثة أمتار. كما حصل القرص على تصنيف IP66، وهو تصنيف يعبّر عن مدى مقاومة القرص للماء والغبار.

المنتج الثاني هو القرص المحمول SL500 SSD المناسب للهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، والكاميرات، وأجهزة الترفيه المنزلي.

يأتي هذا القرص مع كابلات USB Type-C و USB Type-A لسهولة الاستخدام والتوصيل والتشغيل بأي جهاز، ويأتي أيضًا مع سرعة قراءة تصل إلى 2000 ميجابايت/ الثانية وسرعة كتابة تصل إلى 1800 ميجابايت/ الثانية.

وبسبب توافقه الواسع مع مختلف الأجهزة، يمكن حمل قرص SL500 SSD واستخدامه بسهولة مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، ومن ذلك الحواسيب المحمولة، والكاميرات، وأجهزة الترفيه المنزلي Xbox و PlayStation، والهواتف الذكية.

لم تكشف شركة Lexar عن أسعار هذه الأقراص الجديدة.