CORSAIR تقدم المبرد الهوائي الضخم A115 إلى المعالجات المركزية

كشفت CORSAIR، الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة الطرفية وحلول التبريد الهوائي والمائي، عن المبرد الهوائي الضخم A115.

ويعد المبرد الهوائي A115 أحدث إضافة إلى مجموعة تبريد وحدات المعالجة المركزية الخاصة بشركة CORSAIR، وصُمم المبرد A115 بعناية فائقة لخفض درجات الحرارة المرتفعة التي تولدها أحدث معالجات إنتل و AMD.

وتدعي CORSAIR أن المبرد الهوائي A115 هو واحد من أكثر المبردات الهوائية التي أنتجتها قوةً وفعاليةً على الإطلاق، مع مزايا مبتكرة تجعل طريقة التثبيت والتعديل أثناء تركيبه سهلة للغاية.

عند النظر إلى المبرد الهوائي A115 يلاحظ تضمنه 6 أنابيب نحاسية عالية الجودة بحجم قدره 6 ملم، مع قطعة نحاسية عالية الجودة تتصل مباشرة على سطح رقاقة المعالج المركزي؛ ليكون قادرًا على التعامل مع وحدات المعالجة المركزية التي تأتي بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 270 واطًا.

بعد امتصاص الأنابيب النحاسية الستة للحرارة التي تولدها المعالجات المركزية، تنتقل هذه الحرارة باتجاه 90 زعنفة مصنوعة من الألمنيوم ومطلية بالنيكل. ولتبديد الحرارة بسرعة تعمل المروحتان AF140 ELITE بسرعة دوران تصل إلى 1600 دورة في الدقيقة، وتولد معدل ضجيج يصل إلى 33.9 ديسيبل.

من مزايا مروحة AF140 ELITE طريقة تثبيتها وتعديل ارتفاعها (Slide-and-Lock)، إذ تمنح المستخدم سهولة في رفع المروحة في حال كان طول ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) يؤثر في مكان المروحة أو عند الحاجة إلى استبدال إحدى الذواكر.

كما صُمم المبرد الهوائي A115 باستخدام نظام التثبيت الحديث CORSAIR HoldFast 2.0 ليدعم مقبس إنتل LGA 1700 و LGA 1200، ومقبس AM5 و AM4 من AMD.

يتوفر هذا المبرد الهوائي في موقع CORSAIR بسعر يبلغ 114.90 يورو.