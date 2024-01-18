هواوي تؤسس شركة جديدة للسيارات الذكية

أنشأت هواوي شركة جديدة للسيارات الذكية في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز طموحاتها في صناعة السيارات، بعد إعلانها في وقت سابق مشروعًا مشتركًا مع شركة صناعة السيارات الصينية المملوكة للدولة شانجان.

وأسست شركة الاتصالات الصينية العملاقة المعاقبة من الولايات المتحدة الشركة الجديدة المسماة Shenzhen Yinwang Intelligent Technology برأس مال مسجل قدره 140 مليون دولار، وهي مملوكة بالكامل لشركة هواوي.

ويغطي نشاط الشركة الجديدة تصنيع معدات السيارات الذكية، وخدمات تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي، من بين مجالات أخرى، وذلك وفقًا لسجلات منصة معلومات تسجيل الأعمال Tianyancha.

ويأتي هذا التطور بعد أن وقّعت هواوي مذكرة تعاون في شهر نوفمبر مع شانجان، وهي شركة كبرى لصناعة السيارات مملوكة للدولة، لبدء مشروع مشترك جديد للسيارات الذكية.

وبموجب الشراكة، قالت هواوي إنها تخطط لنقل أعمالها لأنظمة السيارات الذكية إلى وحدة جديدة باستثمارات من شركة شانجان وإدماج التقنيات والموارد الأساسية لحلول السيارات الذكية من هواوي في الشركة الجديدة.

وأنشأت وحدة السيارات التابعة لشركة هواوي المشروع المشترك من أجل خدمة الصناعة بشكل أفضل عبر حلول السيارات الذكية.

وتمتلك شركة الاتصالات العملاقة حاليًا 100 في المئة من الشركة الجديدة، مع أنها مفتوحة أمام المزيد من شركاء الصناعة للانضمام لتصبح منصة تكنولوجية ذات أسهم متنوعة.

ودعا ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي ورئيس وحدة أعمال حلول السيارات الذكية، في شهر نوفمبر شركات صناعة السيارات الصينية، سيريس وشيري وجاك وبايك، إلى الاستحواذ على حصة في المشروع المشترك.

وتتعاون هذه الشركات الأربع حاليًا مع هواوي لتطوير علامات تجارية جديدة ضمن ما يسمى بنموذج Huawei Select، الذي تتعاون من خلاله عملاقة الهواتف الذكية بشكل وثيق مع الشركات في كل شيء، بدءًا من تصميم المنتجات وحتى المبيعات.

وتشمل هذه العلامات التجارية Aito مع سيريس و Luxeed مع شيري.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة وسط تركيز هواوي المتزايد على صناعة السيارات، وهو محور إستراتيجي للشركة وسط تأثر أعمالها الأساسية في مجال الاتصالات بالعقوبات الأمريكية.

وتغامر الشركة بالدخول في صناعة المركبات الذكية، وتعد هذه الخطوة جديرة بالملاحظة بشكل خاص بالنظر إلى المشهد الحالي لصناعة السيارات، إذ يتقاطع تصنيع السيارات التقليدية بشكل متزايد مع التكنولوجيا المتطورة.

وتضع هواوي نفسها على مفترق الطرق من خلال هذه المبادرة، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات، للابتكار في قطاع السيارات الذكية.