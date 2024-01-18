كورنينج تكشف عن زجاج غوريلا Armor لهاتف جالاكسي S24 ألترا

كشفت شركة كورنينج عن نوع جديد من زجاج الحماية للشاشات باسم غوريلا Armor، الذي استخدمته سامسونج في هاتفها الرائد الجديد جالاكسي S24 ألترا.

وقالت الشركة إن الزجاج الجديد يتكون من 25% من مواد معاد تدويرها، كما أن الألواح الزجاجية قادرة على تقليل انعكاس الضوء بنسبة تصل إلى 75%، مما يحسن وضوح المحتوى في الشاشات في الأماكن المضيئة والبيئات الخارجية، وحتى في ضوء الشمس المباشر، على حد زعم الشركة.

وقالت كورنينج في بيانٍ صحفي نُشر عبر موقعها الرسمي: “إن زجاج غوريلا Armor يوفر مزيجًا لا مثيل له من المتانة والوضوح البصري، مما يمنح شاشة ثرية في ضوء الشمس، وحماية كبيرة ضد الأضرار الناجمة عن التآكل اليومي”.

وأشارت كورنينج إلى أن الاختبارات المعملية أظهرت أن زجاج غوريلا Armor الجديد يوفر مقاومة أفضل للخدش من سابقه، وزعمت الشركة أنها استخدمت روبوتًا جديدًا يُسمى “روبوت الخدش” Scratch Bot لمحاولة إحداث خدوش صغيرة على الألواح لمدة من الوقت، كمحاكاة للحياة الواقعية.

ووفقا لنتائج الاختبارات التي أجرتها الشركة، لم تظهر أي خدوش مرئية بعد الاختبارات التي أجريت باستخدام الروبوت الجديد.

وعادةً ما تقدم الشركات مزاعم كبرى فيما يتعلق بجودة زجاج الحماية ودرجة متانته، إلا أن الاستخدام الحقيقي هو السبيل الحقيقي للتحقق من تلك الادعاءات، خاصةً مع رغبة الكثير من المستخدمين في التخلص من استخدام واقيات الشاشة التي قد تؤثر سلبًا في جودة المحتوى المعروض.

ومن الجدير بالذكر أن هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا يحمل شاشة مميزة قياسها 6.8 إنشات بدقة قدرها +QHD، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و 120 هرتزًا، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 2600 شمعة.