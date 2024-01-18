سامسونج تعد بسبعة أعوام من التحديثات لهواتف جالاكسي S24

أعلنت سامسونج رسميًا إتاحة التحديثات لهواتف جالاكسي S24 الجديدة لمدة تصل إلى سبعة أعوام.

ووعدت الشركة بتوفير تحديثات نظام التشغيل بالإضافة إلى التحديثات الأمنية معًا على مدار السنوات السبعة القادمة، ويُعد ذلك تطورًا كبيرًا في سياسة تحديثات الشركة التي كانت تلتزم بالتحديث لأربعة إصدارات سنوية لنظام التشغيل إلى جانب خمس سنوات من التحديثات الأمنية للإصدارات الراقية وبعض هواتف الفئة المتوسطة والمنخفضة الصادرة حديثًا.

ويأتي ذلك الإعلان عقب إعلان شركة جوجل – المطوّرة لنظام أندرويد – عزمها إطالة مدة إطلاق التحديثات لسلسلة بكسل 8 الجديدة، لتصل أيضًا إلى سبع سنوات شاملة كافة التحديثات.

وتهدف شركة سامسونج إلى زيادة العمر الافتراضي لأجهزتها وتقديم تجربة أداء مثالية لعملائها لأطول وقت ممكن، خاصة وأن هواتفها الراقية تتمتع بأحدث المواصفات الفنية المتاحة على مستوى العتاد.

وتنطبق تلك السياسة الجديدة للتحديثات على سلسلة جالاكسي S24، ولن تُطبق على الأجهزة السابقة، لكن من المتوقع أن تشمل تلك السياسة هواتف الشركة التي ستصدرها خلال عام 2024 الجاري، وخاصة الإصدارات الراقية منها.

وفي محاولة للحفاظ على البيئة، صرحت سامسونج باستخدامها مواد مُعادًا تدويرها في هواتف جالاكسي S24؛ إذ تستخدم الشركة البلاستيك والزجاج والألومنيوم المعاد تدويرهم في صناعة المكونات الداخلية والخارجية لهواتفها.

وقالت الشركة إنها استخدمت الكوبالت المعاد تدويره بنسبة 50% على الأقل في بطاريات هاتف جالاكسي S24 ألترا، كما استخدمت عناصر أرضية نادرة مُعاد تدويرها بنسبة 100% في تصنيع سماعات الهاتف.

وقدمت سامسونج التزامًا باستخدام مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل في كل مكون من مكونات أجهزتها المحمولة بحلول عام 2030، وفقًا لما جاء في بيان رسمي للشركة.