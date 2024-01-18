سامسونج تؤكد رسميًا تطوير الخاتم الذكي “جالاكسي رينج”

أكدت شركة سامسونج رسميًا أنها تعمل على خاتم ذكي اسمه “جالاكسي رينج” Galaxy Ring، وعرضت له مقطع فيديو تشويقي قصير خلال حدث إعلان سلسلة جالاكسي S24 الجديدة.

وقالت سامسونج إن الجهاز سيكون جهازًا قويًا من أجل الحفاظ على الصحة واللياقة، ولم تكشف الشركة أي تفاصيل إضافية بشأن مواصفات الخاتم أو مزاياه أو موعد إطلاقه في الأسواق.

ويصعب معرفة المزيد من التفاصيل حول خاتم سامسونج المنتظر، لكن تشير التوقعات إلى أنه قد يُعلن رسميًا ويصل الأسواق بحلول النصف الثاني من العام الجاري، إذ تعقد الشركة حدثين كبيرين للكشف عن أجهزتها المحمولة الجديدة، أحدهما يُعقد مطلع العام الميلادي والآخر في منتصفه.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سامسونج سوف تتعاون مع شركة “ميكو” اليابانية من أجل تصميم الخاتم الذكي وإنتاجه، كما سجلت الشركة العلامة التجارية “جالاكسي رينج” في وقت سابق من العام الماضي.

وتشبه الخواتم الذكية عمومًا الخواتم التقليدية في الشكل الخارجي، لكنها تحتوي على حساسات وشرائح من أجل مراقبة العلامات الحيوية وتسجيل البيانات الصحية الخاصة بالمستخدم، ومراقبة النشاط الحركي والنوم، وتكون مرفقة بتطبيق يعمل في الهواتف الذكية لعرض تلك البيانات وتحليلها.

وليست سامسونج الشركة الأولى التي تقدم خاتمًا ذكيًا، بل توجد بالفعل عدة منتجات متاحة في الأسواق، ومن أبرزها خاتم “أورا رينج” الذي تنتجه شركة Oura الفنلندية.

وخلال العام الماضي، رُصدت براءات اختراع سجلتها شركة سامسونج لخاتمها الذكي تسمح له بالتحكم بالأجهزة المنزلية وتسجيل النشاط الكهربي للقلب EKG.