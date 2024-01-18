سامسونج تشرح عمل الذكاء الاصطناعي في هواتف جالاكسي S24

كشفت سامسونج رسميًا عن العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي في سلسلة هواتف جالاكسي S24، ونشرت الشركة مقاطع فيديو توضيحية تشرح آلية عمل تلك المزايا على نحو مفصّل.

ومن أبرز المزايا الجديدة في هواتف سامسونج الجديدة، ميزة الترجمة الحية Live Translate التي تتيح الترجمة الصوتية للمكالمات في الوقت الفعلي عبر تطبيق الهاتف، لتتيح التواصل دون وسيط مع الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة.

وتدعم تلك الميزة حاليًا عددًا من اللغات، ومنها الإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية وغيرها. ولا تدعم تلك الميزة اللغة العربية في الوقت الحالي.

وأفادت سامسونج بأن ميزة ترجمة المكالمات تعمل في هواتف جالاكسي S24 نفسها، وليس عبر خوادم خارجية، مما يعني أن كافة المكالمات تكون مؤمنة.

وتتيح سامسونج أيضًا ميزة Transcript Assist التي تعمل على تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مع إمكانية تلخيصها، كما أنها قادرة على التمييز بين أكثر من متحدث في التسجيل الواحد، علمًا بأن تلك الميزة ستكون متاحة في تطبيق سامسونج للتسجيل الصوتي Samsung Voice Recorder، كما تتيح الشركة ميزة التلخيص في تطبيق الملاحظات.

وأما ميزة Chat Assist في لوحة المفاتيح، فهي تتيح التواصل النصي بسهولة عبر تطبيقات الدردشة المختلفة، حيث يمكنها ترجمة الرسائل من العديد من اللغات وإليها، وتغيير أسلوب الكتابة.

وفي تطبيق معرض الصور في هواتف جالاكسي S24، يمكن للمستخدمين تعديل الصور بسهولة عبر تحديد العناصر وتحريكها وتغيير حجمها بسهولة، وسوف يملأ الذكاء الاصطناعي تلقائيًا أي فراغات تَنتج عن عملية التعديل، كما يمكنه اقتراح تعديل الألوان وإزالة الانعكاسات.