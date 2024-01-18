جوجل تتعاون مع سامسونج لتوفير مزايا الذكاء الاصطناعي في سلسلة جالاكسي S24

تعاونت شركة جوجل مع سامسونج من أجل توفير مزايا الذكاء الاصطناعي في الجوانب المختلفة لسلسلة هواتف جالاكسي S24 الرائدة الجديدة.

ووفقًا لما ذكرته جوجل عبر مدونتها الرسمية، فإن هواتف سامسونج جالاكسي S24 سوف تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini Pro من أجل تمكين مزايا الذكاء الاصطناعي فيها.

ويتيح نموذج Gemini Pro عددًا كبيرًا من المزايا عند استخدام تطبيقات سامسونج، مثل ميزة التلخيص في تطبيقات التسجيل الصوتي ولوحة المفاتيح. فعلى سبيل المثال: يمكن تسجيل محاضرة أو لقاء، ثم الحصول على تلخيص لأبرز النقاط الواردة في التسجيل.

ويمكن للمستخدمين أيضًا ترجمة المكالمات والرسائل آنيًا على نحو مباشر لتسهيل التواصل مع الأشخاص الآخرين بلغات مختلفة، وتسهيل البحث عن الأشياء برسم دائرة حولها، وغيرها.

وتوفر جوجل أيضًا نموذج Imagen 2، الذي يعمل على توليد الصور، من أجل تمكين عدد من مزايا تحرير الصور المتقدمة في تطبيق المعرض في سلسلة جالاكسي S24، لتنفيذ بعض خطوات تعديل الصور المعقدة بسهولة فائقة.

وتعمل مزايا الذكاء الاصطناعي السابق الإشارة إليها عبر سحابة جوجل “Google Cloud”، وقالت جوجل إن هواتف جالاكسي S24 تأتي أيضًا مزودة بنموذج Gemini Nano لتمكين بعض المزايا للعمل في الأجهزة نفسها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، ومعالجة المهام في خوادمها.

وأشارت جوجل إلى أن سامسونج ستكون واحدة من أولى الشركات التي ستختبر نموذج Gemini Ultra، وهو النموذج الأكبر للشركة المخصص للمهام العالية التعقيد، قبل أن يصبح متاحًا للمطورين والشركات الأخرى في وقتٍ لاحق من العام الجاري.