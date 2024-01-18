تاتا تعلن سيارتها الكهربائية المنخفضة السعر Punch

أطلقت تاتا Tata سيارتها الكهربائية المسماة Punch، التي تهدف إلى الاستفادة من سوق السيارات الكهربائية المتنامية في الهند.

وتعد Punch السيارة الأولى المبنية بالاعتماد على معمارية الشركة الجديدة للسيارات الكهربائية المسماة Acti، التي من المتوقع أن تدعم العديد من سيارات الشركة الكهربائية، ومنها Curvv و Sierra و Harrier.

وتأتي السيارة الكهربائية في خمسة أنواع مختلفة، وتقدم خيارين للبطارية، وتهدف جميعها إلى توفير التنوع والاختيار للمشترين المحتملين، وذلك بسعر يتراوح بين 13800 يورو و 18000 يورو.

وتأتي البطارية الأساسية بسعة قدرها 25 كيلوواط، مما يوفر نطاقًا قدره 315 كم، ويوجد خيار آخر من البطارية بسعة قدرها 35 كيلوواط، يوفر نطاقًا قدره 422 كم.

وزودت تاتا نموذج المدى الطويل من السيارة بمحرك كهربائي بقوة قدرها 122 حصانًا مع عزم دوران قدره 190 نيوتن متر، مما يجعل السيارة تتسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة في نحو 9.5 ثوانٍ.

وتأتي الإصدارات القياسية بمحرك كهربائي بقوة قدرها 82 حصانًا مع عزم دوران قدره 114 نيوتن متر، مما يجعل السيارة تتسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة في نحو 13.5 ثانية.

ويستطيع العملاء شحن الإصدار الأساسي من السيارة بشاحن جداري بقوة قدرها 3.3 كيلوواط، كما يمكن للعملاء أيضًا اختيار الشاحن السريع بقوة قدرها 7.2 كيلوواط.

وتدعم Punch الشحن السريع بالتيار المتناوب، مما يسمح بشحن البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال 56 دقيقة فقط باستخدام الشاحن السريع بقوة قدرها 50 كيلوواط.

وتتشابه Punch مع شقيقتها الكهربائية Nexon من الناحية البصرية، إذ تتميز بشريط إضاءة من نوع LED، والمصابيح الأمامية المنفصلة، والتصميم الجديد للعجلات المعدنية.

وتعد Punch السيارة الكهربائية الأولى من تاتا التي تحتوي صندوقًا أماميًا، مما يوفر مساحة تخزين إضافية.

وتوفر Punch الكهربائية تصميمًا متميزًا من الداخل مقارنةً بنظيرتها التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، إذ هناك لوحة عدادات جديدة تتميز بشاشتين بقياس قدره 10.25 بوصات لنظام المعلومات والترفيه والعدادات الرقمية.

وتسمح أذرع التحكم الموجودة على عجلة القيادة للسائقين بالتحكم في مستويات الكبح المتجدد، مما يعزز تجربة القيادة.

وتتميز Punch بمقاعد أمامية مهواة تستخدم المراوح والقنوات الموضوعة داخل المقعد لتوزيع الهواء على راكب المقعد، وكاميرا بزاوية قدرها 360 درجة، وجهاز مراقبة النقطة العمياء، وشاحن هاتف لاسلكي، وفتحة سقف، وجهاز لتنقية هواء المقصورة.

ومن ناحية الأمان، توفر السيارة ست وسائد هوائية، ونظام الفرملة المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، وأحزمة الأمان الثلاثية النقاط لجميع المقاعد، وحوامل ISOFIX.

وتواجه سيارة Punch في السوق التنافسية للسيارات الكهربائية في الهند منافسين، مثل MG Comet بسعر يتراوح بين 9,900 و 12,400 يورو، و Citroen eC3 بسعر يتراوح بين 14,000 و 15,300 يورو.