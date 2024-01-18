إنستاجرام تلجأ إلى التنبيهات لحثك على النوم

كشفت منصة إنستاجرام عن ميزة حديثة لليقظة الذهنية تستهدف المراهقين تسمى “التنبيهات الليلية”، وتحث هذه الميزة المراهقين على إغلاق المنصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وتنبثق “التنبيهات الليلية” في حال قضى المراهق أكثر من 10 دقائق في استخدام مزايا Reels أو الرسائل المباشرة في وقت متأخر من الليل.

ولن يكون من الممكن إيقاف تشغيل “التنبيهات الليلية”، مع أنه لدى المراهقين خيار رفض التنبيه ومواصلة استخدام التطبيق.

وتقترح المنصة على المراهق إغلاق إنستاجرام والذهاب إلى السرير. وكتبت ميتا في تدوينة تكشف عن الميزة الجديدة: “نقدم هذه الأداة لأن النوم مهم، وخاصة للشباب”.

ولم تحدد إنستاجرام إذا كانت الميزة تظهر لجميع المراهقين أم فقط لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

ووفقًا للمنصة، فإن الفكرة تتمحور حول منح المراهقين الذين لا يستخدمون مزايا، مثل Take a Break، تذكيرات لإغلاق إنستاجرام ليلًا.

وقالت إنستاجرام: “نريد أن يغادر المراهقون وهم يشعرون بأن الوقت الذي يقضونه في استخدام المنصة مفيد”.

ويبدأ المراهقون برؤية تنبيه يقول: “حان وقت الاستراحة؟”، متبوعًا بالرسالة التالية: “لقد تأخر الوقت. فكر في إغلاق إنستاجرام طوال الليل”.

وتعد “التنبيهات الليلية” الميزة الحديثة التي تجلبها ميتا إلى أدوات الرقابة الأبوية. وأعلنت الشركة أول مرة في شهر يونيو أنها تطور مزايا جديدة لمساعدة الآباء في إدارة أوقات الشاشة والنشاط عبر منصاتها.

وأدخلت الشركة المزيد من هذه الأدوات تدريجيًا على مدار الأشهر الستة الماضية. وأعلنت ميتا في شهر يناير أنها تقيد ما يراه القُصّر ضمن خلاصات إنستاجرام وفيسبوك.

ويقلل التقييد الجديد كمية المحتوى الحساس الذي يتعرض له المراهقون والأطفال ضمن منصاتها.

وخضعت ميتا لتدقيق مستمر بخصوص تأثير منتجاتها في الشباب. وتعرضت لدعاوى قضائية من المدعين العامين بالولاية بسبب افتقار منتجاتها لأدوات حماية المستخدمين الشباب.

ورفعت مجموعة مكونة من 33 مدعيًا عامًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعوى قضائية على الشركة في شهر أكتوبر، متهمة إياها باستهداف الأطفال من خلال المزايا المسببة للإدمان.

واتهم المدعي العام في ولاية نيو مكسيكو في دعوى قضائية في شهر ديسمبر الشركة بأنها تسهل الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقالت ميتا سابقًا إنها طورت أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين وأولياء أمورهم من أجل إنشاء تجارب آمنة عبر منصاتها.