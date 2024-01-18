إنتل تطلق معالج Core i7-14790F بإصدار Black Edition في الصين

منذ أسبوع كشفت إنتل عن سلسلة معالجات Core من الجيل الرابع عشر Raptor Lake non-K في معرض CES 2024.

والمفاجئ اليوم ظهور المعالج المركزي Core i7-14790F بإصدار Black Edition على موقع JD.com مؤكدًا إطلاق هذا المعالج حصريًا في الأسواق الصينية. كما أكد حساب MEGAsizeGPU، المشهور على منصة X، ظهور المعالج المركزي Core i7-14790F على موقع إنتل الرسمي لكن دون ذكر إصدار Black Edition.

مقارنة مواصفات المعالج المركزي Core i7-14790F بالمعالج المركزي Core i7-14700F تؤكد أن إصدار Core i7-14790F Black Edition ليس قويًا، فهو يأتي بعدد نويات أقل مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم كبير.

في السابق، كانت إنتل تطلق إصدار Black Edition وإصدار Extreme Edition على أقوى معالجتها المركزية، مثل معالج Core i7-990X Extreme Edition، لكن إطلاق اسم Black Edition على معالج Core i7-14790F لا يبدو منطقيًا؛ فهو أقل من ناحية المواصفات مقارنة بمعالج Core i7-14700F.

ويأتي معالج Core i7-14790F بسعر يبلغ 2909 يوانات صينية على موقع JD.com، أي ما يعادل قرابة 410 دولارات. أما سعر معالج Core i7-14700F فهو أغلى بعشرة دولارات، لكنه يأتي بالمقابل مع 20 نواة و28 خيطًا.

في حين يأتي معالج Core i7-14790F بمواصفات أدنى، مع 16 نواة و24 خيطًا، وذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 36 ميجابايت مقابل حجم قدره 33 ميجابايت مع معالج Core i7-14700F، وذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 24 ميجابايت مقابل حجم قدره 28 ميجابايت مع معالج Core i7-14700F.