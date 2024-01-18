أوبو تكشف عن سماعتها اللاسلكية Oppo Enco Air3s

أعلنت شركة أوبو سماعتها اللاسلكية الجديدة Oppo Enco Air3s، التي تتمتع بتصميم مميز مع علبة شحن تُفتح حتى 110 درجات، والجمع بين اللونين الذهبي والأبيض، وهو ما يجعل السماعة ذات مظهر جذاب.

وتحتوي سماعة Oppo Enco Air3s على مكبر صوت كبير يبلغ حجمه 13.4 ملم، ومعالج HiFi 5 DSP مدمج، مما يوفر معالجة مستقلة للصوت دون الاعتماد على الهواتف الذكية التي ترتبط بها السماعة.

ومع أن السماعة Enco Air3s تفتقر إلى نظام إلغاء الضوضاء النشط ANC، إلا أن أوبو قالت إنها تعتمد على خوارزميات “الشبكة العصبية العميقة (DNN)” من أجل إلغاء الضوضاء اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المكالمات في البيئات الصاخبة، لكن لا يُعرف مدى كفاءة ذلك النظام في حجب الضوضاء بالفعل في أثناء الاستخدام.

وتدعم السماعة الاتصال بالأجهزة عبر بلوتوث 5.3 الذي يعمل على نطاق يصل إلى عشرة أمتار، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال المزدوج بجهازين في الوقت ذاته، كما تدعم السماعة تقنية الربط السريع من جوجل Google Fast Pair.

وتتمتع السماعة بوزن خفيف، إذ تزن سماعة الأذن وحدها 3.7 جرامات، في حين يبلغ وزن السماعة مع علبة الشحن نحو 37 جرامًا، وتدعم السماعة ميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، وتحمل بطارية تدوم حتى 6 ساعات لكل عملية شحن، ويصل عمر البطارية الإجمالي مع علبة الشحن المرفقة إلى 25 ساعة في المتوسط.

وتطرح أوبو سماعتها الجديدة Oppo Enco Air3s بسعر يعادل 50 دولارًا أمريكيًا، وقد بدأت توفيرها بالفعل في الأسواق العالمية.