كشفت شركة سامسونج أمس عن الهواتف الجديدة في سلسلة (جالاكسي إس) الرائدة، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، التي تتميز هذا العام بتقديمها تجربة هاتف محمول جديدة تمامًا بفضل المساعد الذكي (Galaxy AI).

وتقود هواتف Galaxy S24 طريقًا جديدًا نحو حقبة ستغير إلى الأبد طريقة تمكين الأجهزة المحمولة للمستخدمين، إذ يعزز الذكاء الاصطناعي تجربة استخدام هواتف Galaxy S24 في كافة المهام، ابتداءً من تعزيز التواصل بين البشر عبر تخطي حاجز اللغة بفضل الترجمة الذكية للنصوص والمكالمات، وتعزيز الحرية الإبداعية باستخدام محرك ProVisual الجديد الذي يوفر نظام تصوير مختلفًا، ووصولًا إلى توسيع إمكانية البحث بأساليب جديدة تسهل الوصول إلى ما ترغب في معرفته.

وخلال (Galaxy Unpacked 2024)؛ قال (تي إم روه) TM Roh؛ رئيس وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في سامسونج: “إن هواتف Galaxy S24 الجديدة ستحول طريقة تواصل المستخدمين مع العالم، وستبدأ ثورة جديدة من الابتكار في عالم الهواتف لعقد قادم”.

إليك أهم ما أعلنته سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked 2024:

1- المساعد الذكي Galaxy AI:

كما هو متوقع كان نجم حدث (Galaxy Unpacked 2024) أمس، هو المساعد الذكي (Galaxy AI)، الذي أدمجته سامسونج في هواتفها الجديدة، والذي يمزج بسلاسة بين الذكاء الاصطناعي الموجود في الهواتف، والذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة.

يوفر (Galaxy AI) المضمن في كل طراز من هواتف (Galaxy S24) مجموعة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل: اكتشاف اللغة وترجمتها وإنشاء الصور وتحريرها، وتوليد الأكواد البرمجية.

وقد تعاونت سامسونج مع جوجل لتشغيل معظم مزايا الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة عبر نموذج (Gemini) الجديد الذي طورته جوجل، في على سبيل المثال يقدم إصدار (Gemini Nano) المزايا المستندة إلى النصوص، ويقدم إصدار (Gemini Pro) المزايا المستندة إلى الصوت، وتُعد سامسونج أول شريك لشركة جوجل لتقديم نموذج (Gemini) في هواتف أندرويد.

إليك أهم المزايا التي يقدمها (Galaxy AI) لمستخدمي هواتف Galaxy S24:

مزية الترجمة الفورية للمكالمات:

تستخدم مزية الترجمة الفورية للمكالمات التي يُطلق عليها اسم (AI Live Translate Call) – الذكاء الاصطناعي لإظهار الترجمات الصوتية والنصية لحظيًا أثناء حديثك في المكالمات، مما يجعل عملية الاتصال أكثر طبيعية بين طرفي الاتصال، بغض النظر عن اختلاف اللغة.

وقد أكدت سامسونج أن هذه المزية تعمل محليًا في الهواتف، إذ تُعالج جميع بيانات المكالمات الهاتفية عبر نظام الذكاء الاصطناعي المدمج في الهواتف دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم الشركة، مما يحافظ على خصوصية البيانات.

مزية Note Assist لتنظيم الملاحظات:

تتيح مزية Note Assist للمستخدمين تحرير النصوص وإعادة صياغتها وتلخيصها في تطبيق الملاحظات Samsung Notes، كما تتيح لك الحصول على قوالب معدة سابقًا تلهمك أثناء الكتابة.

مزية Circle to Search لبحث أذكى:

في السابق، كان الضغط المستمر على زر الصفحة الرئيسية في أجهزة أندرويد يؤدي إلى تشغيل مساعد جوجل الصوتي، أما في هواتف (Galaxy S24)، فإن الإجراء نفسه يستدعي واجهة، حيث يمكنك رسم دائرة على العنصر المطلوب أو الضغط عليه لإجراء بحث عبر محرك جوجل باستخدام الصور. وبما أن النتائج تظهر فوق الشاشة المفتوحة أو شاشة التطبيق الذي تستخدمه حاليًا، فإن الخروج من الواجهة يعيدك ببساطة إلى حيث كنت في البداية.

وقد أشارت سامسونج إلى أن هذه المزية تتطلب الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.

مزايا التحرير الذكي:

اهتمت سامسونج في هواتفها بأدوات تحرير الصور ومقاطع الفيديو (Galaxy AI editing tools)، ومنها مزية (Generative Edit) التي تسمح للمستخدم بتحريك عناصر معينة من الصور وتغيير أحجامها، وكذلك ملء المساحات داخل الصور لتكون أكثر طبيعية، وتستند هذه المزية في عملها إلى تقنية جوجل (Imagen 2) لتحويل النصوص إلى صور.

2- هاتفا Galaxy S24 و S24 Plus:

كما ذكرنا سابقًا؛ كشفت سامسونج خلال حدثها أمس عن 3 إصدارات في سلسلة جالاكسي إس، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra،

ويُعد هاتفا S24 و S24 Plus، هما الطرازان الأساسيان في السلسلة، ويأتيان بتصميم مشابه لإصدارات العام الماضي، إذ يأتي الهاتفان بتصميم من الزجاج مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ويدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

يشترك الهاتفان في نوع الشاشة ومزاياها، إذ يضمان شاشة من نوع (LTPO AMOLED) تدعم معدل تحديث تكيفي من واحد هرتز إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع – وهذا أكثر بكثير من درجة سطوع شاشة هاتف iPhone 15 البالغة 2000 شمعة في المتر المربع – مما يضمن تجربة استخدام مثالية في الظروف الخارجية تحت أشعة الشمس المباشرة.

ولكن يكمن الاختلاف في مقاس الشاشة ودقتها، وكثافة البكسل في الشاشة:

هاتف Galaxy S24: يضم شاشة بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة قدرها 416 بكسلًا في البوصة.

يضم شاشة بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة قدرها 416 بكسلًا في البوصة. هاتف Galaxy S24 Plus: يضم شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتبلغ دقتها 1440 × 3088 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة.

ويعمل الهاتفان بإصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم في الولايات المتحدة وكندا، وفي بقية الأسواق العالمية، فسيعمل الهاتفان بمعالج (Exynos 2400) الخاص بشركة سامسونج.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الهاتفين، يمكنك الاطلاع على مقال: “سامسونج تكشف رسميًا عن هاتفي جالاكسي S24 و S24 بلس“.

3- هاتف Galaxy S24 Ultra:

حصل هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر في السلسلة على العديد من الترقيات والمزايا الخاصة به مقارنة بإصدار العام الماضي، بدءًا من إطار جديد مصنوع من مادة التيتانيوم، كما زودت سامسونج الشاشة بطبقة حماية من زجاج (Corning Gorilla Glass Armor)، وكلاهما يجعله هاتف سامسونج الأكثر متانة حتى الآن.

كما يُعد هاتف (Galaxy S24 Ultra) أول هاتف من سامسونج يعمل بتقنية (WiFi 7) الجيل الجديد من تقنية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، فيما يعمل هاتفا S24 و S24 Plus بتقنية (WiFi 6E).

وطورت سامسونج تصميم هاتفها (S24 Ultra) ليكون أقل سُمكًا من إصدار العام الماضي، مما يجعله عمليًا أكثر في الاستخدام خلال التنقل.

ويأتي هاتف (Galaxy S24 Ultra) بشاشة من نوع (LTPO AMOLED) يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، بدقة قدرها 1440 × 3088 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة.

كما يأتي مع قلم S Pen المدمج الذي سيكون مفيدًا عند استخدام مزية البحث (Circle to Search) الموجودة ضمن مزايا المساعد (Galaxy AI).

يضم الهاتف كاميرا رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.4، وتدعم تقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب بمعدل 5X.

ويتميز هاتف (Galaxy S24 Ultra) بنظام تبريد محسّن، إذ يضم غرفة بخار تدعي الشركة أنها أكبر بنسبة 93% من تلك الموجودة في الطراز السابق. من المرجح أن يلاحظ اللاعبون، وخاصة أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) في الألعاب الرسومية التي تتبع أشعة الضوء، تبديد الحرارة المتقدم بنحو أفضل.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy S24 Ultra“.

4- الخاتم الذكي Galaxy Ring:

أكدت شركة سامسونج رسميًا أنها تعمل على تطوير خاتم ذكي يحمل اسم (Galaxy Ring)، وعرضت له مقطع فيديو تشويقي قصير في نهاية حدث (Galaxy Unpacked 2024) أمس.

وقالت سامسونج إن الخاتم سيكون جهازًا قويًا من أجل الحفاظ على الصحة واللياقة، ولكن لم تكشف الشركة أي تفاصيل إضافية بشأن مواصفات الخاتم أو مزاياه أو موعد إطلاقه في الأسواق.

نظرًا إلى تركيز سامسونج في مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S24 الجديدة، فمن المتوقع أن يدعم الخاتم الذكي Galaxy Ring بعض مزايا الذكاء الاصطناعي عند الإطلاق.