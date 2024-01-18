أمازون تضيف مساعد تسوق بالذكاء الاصطناعي

تطرح أمازون أداة ذكاء اصطناعي يمكنها الإجابة عن أسئلة المتسوقين بخصوص منتج ما، حسبما أكد متحدث باسم الشركة، إذ تواصل الشركة تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتطالب الميزة الجديدة في تطبيق أمازون للهاتف المحمول المستخدمين بطرح أسئلة بخصوص عنصر معين، ومن ثم تعيد الإجابة في غضون ثوانٍ قليلة، وذلك بشكل أساسي عن طريق تلخيص المعلومات التي تجمعها من مراجعات المنتج والقائمة نفسها.

وتستطيع الميزة الجديدة الإجابة عن الأسئلة نفسها التي يطرحها الأشخاص أحيانًا على روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكنك طرح أسئلة على أداة الذكاء الاصطناعي بخصوص منتج ما باستخدام مربع الأسئلة الموجود ضمن صفحة المنتج.

وقالت ماريا بوشيتي، المتحدثة باسم أمازون: “نحن نبتكر باستمرار للمساعدة في تسهيل حياة العملاء، ونختبر حاليًا ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين التسوق عبر أمازون من خلال مساعدة العملاء في الحصول على إجابات للأسئلة الشائعة بخصوص المنتجات”.

وقد تمنع هذه الميزة المتسوقين من التمرير عبر صفحات المراجعات أو قراءة القائمة للعثور على معلومات بخصوص المنتج.

وعلى عكس روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT من OpenAI، فإن ميزة أمازون الجديدة ليست مجهزة لإجراء محادثة، مع أنها قادرة على الاستجابة للمطالبات الإبداعية.

وصممت أمازون الأداة بطريقة تجعلها لا تخرج خارج سياق الموضوع، وتعرض رسالة خطأ إذا لم تتمكن من الإجابة عن الأسئلة.

وجلبت أمازون العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى موقعها في الأشهر الأخيرة.

وبدأت الشركة في شهر يونيو الماضي باختبار ملخصات مراجعات المنتجات المولدة بالذكاء الاصطناعي، وأطلقت مزايا الذكاء الاصطناعي للبائعين الخارجيين للمساعدة في كتابة القوائم، بالإضافة إلى توليد الصور للإعلانات.

وطرحت أيضًا Q، وهو روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي للشركات للمساعدة في المهام اليومية، كما قدمت Bedrock، وهي خدمة ذكاء اصطناعي توليدي لعملاء Amazon Web Services.

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، يغير الذكاء الاصطناعي التوليدي تجربة كل عميل وتستخدمه الشركة للتنبؤ بالمخزون وتحديد المسارات الفضلى للسائقين.

وتعمل الشركة على الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال قسمها السحابي المؤسسي AWS.

وأطلق AWS في شهر نوفمبر الميزة المسماة Titan Image Generator التي تتيح للشركات استخدام المطالبات النصية من أجل توليد الصور.

كما أنه يوفر لعملاء المؤسسات إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الشهيرة الأخرى، مثل Llama 2 و Claude و Stable Diffusion.