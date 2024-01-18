أمازون تجلب توليد الصور بالذكاء الاصطناعي إلى Fire TV

طرحت أمازون رسميًا القدرة على إنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي لأجهزة Fire TV.

وتتوفر الميزة بدءًا من اليوم في الولايات المتحدة لمستخدمي الجيل الثاني من Fire TV Stick 4K Max وسلسلة Fire TV Omni QLED.

وتعتمد ميزة Fire TV الجديدة على الميزة المسماة Titan Image Generator من أمازون، التي أعلنتها الشركة خلال مؤتمر AWS re:Invent 2023 في شهر نوفمبر.

وتأخذ ميزة Titan Image Generator المطالبات النصية المكتوبة وتحولها إلى صورة، بشكل يشابه ما تفعله نماذج توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، مثل Stability AI و DALL-E 3.

وتعتمد ميزة الذكاء الاصطناعي لأجهزة Fire TV على التحدث إلى أليكسا Alexa باستخدام جهاز التحكم من بعد الخاص بالتلفاز، مما يسمح للمستخدمين بصياغة الصور بصوتهم.

ويمكن للمستخدمين أن يقولوا: “أليكسا ولد خلفية لمنظر طبيعي خيالي”، مما يجعل ميزة Titan Image Generator تولد أربع صور يمكن للمستخدمين تخصيصها بشكل كبير من خلال الاختيار بين أنماط فنية مختلفة، مثل الانطباعية والألوان المائية والخيالية.

ويمكن للمستخدمين بعد اختيار الصورة النهائية حفظها وتعيينها بصفتها خلفية للتلفاز.

وتتمتع ميزة Titan Image Generator بالقدرة على تخصيص الصور الموجودة، مع أن ميزة الذكاء الاصطناعي لأجهزة Fire TV لن تتمتع بهذه الإمكانية عند إطلاقها.

ولم تقدم أمازون تحديثًا بخصوص الوقت الذي قد يتمكن فيه المستخدمون من إدخال الصور الشخصية في Titan Image Generator.

ويعد توليد الصور جزءًا من التجربة المحيطة لأجهزة Fire TV التي تحول التلفاز إلى شاشة ذكية تتميز بخلفيات صنعها فنانون أو صور شخصية من حساب Amazon Photos.

وجلبت أمازون سابقًا التجربة المحيطية إلى أجهزة Fire TV Stick 4K Max بعد توفرها لتشكيلة Omni QLED من أجهزة Fire TV من أمازون.

وكشفت أمازون عن عدد من التحديثات المتعلقة بأجهزة Fire TV في حدث الأجهزة لعام 2023، مثل البحث الصوتي المحسّن لطرح أسئلة محددة على أليكسا.

وتأتي ميزة الذكاء الاصطناعي لأجهزة Fire TV في أعقاب جلب أمازون لثلاث تجارب جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أليكسا.