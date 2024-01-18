أبرز مزايا هاتف أوبو Find X7 Ultra المناسب لهواة التصوير الفوتوغرافي

تركز العديد من شركات تصنيع الهواتف المحمولة في تطوير نظام الكاميرا في هواتفها، لتكون الخيار الأول لهواة التصوير الفوتوغرافي الذي أصبح منتشرًا بنحو كبير جدًا في الوقت الحالي. ومن بين هذه الشركات تبرز شركة أوبو التي أطلقت قبل أسبوع تقريبًا هاتف OPPO Find X7 Ultra الجديد الذي يضم نظام كاميرا HyperTone الرباعي العدسات، الذي يتمتع بمزايا قوية لرفع مستوى التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول بنحو كبير.

إليك المزيد من التفاصيل حول نظام الكاميرا والمزايا التي يتمتع بها هاتف أوبو Find X7 Ultra الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra بتصميم جذاب يضم في الجهة الخلفية إطارًا دائريًا بارزًا يقع في منتصف الجهة الخلفية، ويحيط بعدسات الكاميرا الخلفية الرباعية، ويبلغ سُمك هذا الهاتف 9.5 مم، ويبلغ وزنه 221 جرامًا، ويُعدّ من الهواتف الكبيرة الحجم.

يتوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra بثلاثة ألوان، هي: الأزرق الداكن (Dark Blue)، والبني الفاتح (Light Brown)، والأسود، ويضم شاشة من نوع AMOLED بمقاس قدره 6.82 بوصات.

تمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة قدرها 3168 × 1440 بكسلًا، وبسطوع تبلغ ذروته 4500 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

يضم هاتف OPPO Find X7 Ultra نظام كاميرا HyperTone المتطور والرباعي العدسات، ويُعدّ أول نظام كاميرا رباعي العدسات يضم عدستي تقريب من نوع بيريسكوب، ويمتاز هذا النظام بأنه قادر على التقاط صور ذات جودة عالية في ظروف الإضاءة المختلفة، وستلاحظ أن جميع التفاصيل واضحة بنحو كبير ومثير للإعجاب.

يُعدّ نظام الكاميرا الرباعي العدسات المزية البارزة في هذا الهاتف، وفيما يلي سنوضح مواصفات كل عدسة:

العدسة الأساسية: ذات زاوية واسعة (wide)، تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتضم مستشعرًا من نوع (سوني LYT-900)، وتدعم مزية الضبط التلقائي، ونظام التثبيت البصري للصورة المضاد للاهتزاز. وتُعد هذه العدسة أول عدسة تضم مستشعر سوني من الجيل الثاني LYT-900 الذي يأتي بقياس قدره بوصة واحدة، وهو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الجيل السابق؛ وبفضله ستحصل على صور بتفاصيل دقيقة وواضحة بنحو كبير.

العدسة الثانية: عدسة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتضم مستشعرًا من نوع (سوني LYT-600).

العدسة الثالثة: عدسة تقريب من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.6، ويمكنها التقريب بمقدار يبلغ 3X من خلال مستشعر سوني IMX890.

العدسة الرابعة: عدسة تقريب من نوع بيريسكوب تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/4.3، ويمكنها التقريب بمقدار يبلغ 6X من خلال مستشعر سوني IMX858.

تُعدّ عدسات التقريب المتوفرة في هذا الهاتف أولى العدسات المقربة المزدوجة المزودة بأجهزة استشعار كبيرة وعالية الكفاءة تغطي نطاق التكبير الكامل الممتد من 14 ملم إلى 270 ملم.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4. وتدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في هذا الهاتف تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

تقول أوبو إن نظام الكاميرا الرباعي المتوفر في هاتف Find X7 Ultra سيغير الطريقة التي يلتقط بها الناس الصور إلى الأبد، فهو يزيل القيود، ويطلق العنان للإبداع.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم أوبو بالتعاون مع شركة Hasselblad وضع بورتريه مميز يلتقط الصور بأربعة أطوال بؤرية؛ مما ينتج تأثير Bokeh السينمائي بدقة متناهية. ويوفر وضع Hasselblad Master عناصر تحكم متقدمة، تسمح للمستخدم بالتحكم في التشبع والتباين والحدة وسرعة الغالق والتركيز وتوازن اللون الأبيض، وهذا يوفّر تجربة تصوير احترافية باستخدام الهاتف.

ويضمن محرك الصور HyperTone من أوبو (HyperTone Image Engine) الحصول على صور ذات مظهر طبيعي دون المساس بالجودة بفضل تقنية التصوير الفوتوغرافي الحسابي التي أحدثت تحولًا في التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.

المعالج والبطارية والشحن:

يعمل هاتف OPPO Find X7 Ultra بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750).



يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم ColorOS 14، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف OPPO Find X7 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في عشر دقائق، وتصل إلى نسبة قدرها 100% في 26 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم البطارية الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

السعر:

يُباع هاتف OPPO Find X7 Ultra بسعر يبدأ من 935 دولارًا.