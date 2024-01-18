آبل تُمنع من بيع ساعاتها المزودة بقياس التأكسج

رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب آبل الإيقاف المؤقت للمنع المفروض على واردات النماذج المتقدمة من ساعتها الذكية، مع إعادة فرض المنع، وذلك وفقًا لإيداع المحكمة.

وطلبت الشركة المصنعة لهواتف آيفون وقف المنع في حين استأنفت حكم لجنة التجارة الدولية الأمريكية الذي دخل حيز التنفيذ في الشهر الماضي.

ومنع أمر لجنة التجارة الدولية آبل من استيراد Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 إلى الولايات المتحدة؛ لأنها تنتهك براءات الاختراع المسجلة لشركة أخرى.

ومُنحت آبل في الشهر الماضي وقفًا مؤقتًا للمنع حتى يتمكن القاضي من الحكم على الإيقاف لمدة طويلة تستمر خلال عملية الاستئناف، التي من المحتمل أن تستغرق أشهرًا.

ويعني الحكم الجديد أن منع الاستيراد ساري المفعول طوال مدة الاستئناف، مع أن الشركة توصلت إلى حل بديل، إذ حصلت آبل في وقت سابق من هذا الشهر على موافقة من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لمواصلة استيراد النسخة المعاد تصميمها من ساعاتها الذكية.

ولن تحتوي الساعات المعاد تصميمها وظيفة مقياس التأكسج النبضي التي تقيس تركيز الأكسجين في مجرى الدم، وهي الميزة التي كانت موضع خلاف في النزاع بخصوص براءة الاختراع.

وقالت آبل إنها تبدأ ببيع Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 دون ميزة مقياس التأكسج النبضي في متاجرها للتجزئة ومتجرها الإلكتروني.

ويظل العملاء يرون أيقونة التأكسج النبضي عند شراء الساعات المعاد تصميمها، مع أن الميزة لن تعمل عند النقر عليها.

وقالت الشركة في بيان: “نتخذ خطوات للامتثال للحكم مع ضمان وصول العملاء إلى الساعات الذكية مع انقطاع محدود في انتظار الاستئناف”.

ولن يتأثر العملاء الذين اشتروا Apple Watch Series 9 أو Apple Watch Ultra 2 المزودة بميزة مقياس التأكسج النبضي.

وينبع منع الاستيراد من حكم أصدرته لجنة التجارة الدولية في شهر أكتوبر يقضي بأن ميزة قياس التأكسج النبضي في ساعات آبل الذكية تنتهك براءة اختراع مملوكة لشركة ماسيمو.

ويعني الحكم أن آبل لم تعد قادرة على استيراد النماذج المخالفة إلى الولايات المتحدة، وبدأت الشركة بسحبها عندما دخل المنع رسميًا حيز التنفيذ في شهر ديسمبر.

وسرعان ما استأنفت الشركة مبيعات الساعات بعد أن منعت محكمة الاستئناف الفيدرالية المنع مؤقتًا، لإتاحة الوقت للقاضي للنظر في وقف المنع أثناء عملية الاستئناف بأكملها، وفي الوقت الذي قامت فيه الجمارك الأمريكية بمراجعة إعادة التصميم المقترحة للشركة.