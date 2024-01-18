آبل تعزز حماية آيفون عبر ميزة جديدة في iOS 17.3

تستعد آبل في الأسبوع المقبل لإطلاق الإصدار رقم 17.3 من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة iOS، الذي من المفترض أن يتضمن ميزة أمان جديدة تسمى حماية الأجهزة المسروقة.

وتجعل هذه الميزة من الصعب جدًا على لصوص الهاتف المحتملين سرقة معرف آبل وأي معلومات مالية مخزنة ضمن الجهاز.

ويعد رمز المرور لشاشة القفل في الوقت الحالي كافيًا للوصول إلى البيانات الشخصية والمالية الحساسة أو تغييرها، مع أن اللصوص يحتاجون بعد وصول الميزة إلى استخدام معرف الوجه أو معرف اللمس، وقد يضطرون إلى الانتظار لمدة ساعة لإجراء تغييرات معينة.

ولم تعلن الشركة موعدًا محددًا لظهور هذه الميزة، مع أنها تختبرها في الإصدار التجريبي 17.3 منذ شهر ديسمبر.

وتعالج ميزة الأمان الجديدة ثغرة أمنية رئيسية كشف عنها تقرير وول ستريت جورنال في شهر فبراير 2023.

ويمكن للصوص بسهولة الوصول إلى معرف آبل الخاص بالضحايا من خلال حفظ رمز مرور شاشة قفل آيفون، وإعادة تعيين كلمة المرور باستخدام رمز المرور نفسه.

ويجب عليك استخدام معرف الوجه أو معرف اللمس لتنفيذ أشياء، مثل التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل جديدة، أو مسح الهاتف بالكامل، أو الوصول إلى مفاتيح المرور المحفوظة في سلسلة مفاتيح آيكلاود، أو استخدام طرق الدفع المحفوظة في سفاري، أو التفاعل مع بعض إجراءات Apple Cash و Apple Card Savings في تطبيق المحفظة لإرسال الأموال إلى حسابك المصرفي، في حال قررت تشغيل ميزة حماية الأجهزة المسروقة.

وفي حال كنت تريد تنفيذ أشياء، مثل تغيير كلمة مرور معرف آبل، أو إضافة وجه أو بصمة أخرى للمصادقة البيومترية، أو إيقاف تشغيل شبكة Find My، فإنه يجب عليك الانتظار لمدة ساعة بعد المصادقة باستخدام وجهك أو بصمة إصبعك، ومن ثم إعادة المصادقة باستخدام معرف الوجه أو معرف اللمس مرة أخرى لإجراء هذه التغييرات.

ولن يكون هناك أي تأخير في حال كنت موجودًا في موقع تزوره بشكل متكرر، مثل المنزل أو العمل.

وتتضمن المزايا الأخرى القادمة إلى iOS 17.3 الخيار الجديد المسمى قوائم التشغيل التعاونية الذي يتيح لعدة أشخاص تحرير قائمة تشغيل آبل ميوزك والتفاعل مع الأغاني باستخدام الرموز التعبيرية المتحركة، بالإضافة إلى خلفية Unity Bloom جديدة تهدف إلى التكامل مع أحزمة الساعة Black Unity Collection.

ويسمح الإصدار رقم 17.3 من iOS ببث محتوى iPhone AirPlay عبر أجهزة التلفاز في غرف الفنادق، وكان من المفترض أن تصل هذه الميزة في العام الماضي.