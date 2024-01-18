آبل تضع شروطًا لشراء نظارتها الذكية Vision Pro.. إليك التفاصيل

تستعد شركة آبل لطرح نظارتها الذكية المنتظرة التي تحمل اسم (Vision Pro) – التي كشفت عنها في شهر يونيو 2023 – وذلك يوم 2 من فبراير القادم، مع بدء الطلبات الأولية يوم الجمعة الموافق 19 من يناير الجاري.

ولكن تواجه شركة آبل واحدًا من أصعب التحديات التسويقية في تاريخها، وهو إقناع العملاء بشراء نظارتها الذكية (Vision Pro) بسعر يبلغ 3499 دولارًا مع عمر بطارية محدود، وتصميم ضخم وعدم وجود تطبيقات تعمل معها بعد.

تتوقع شركة آبل أن تشهد طفرة أولية في المبيعات عند اقتناء المتحمسين الأوائل نظارة Vision Pro، ثم تراجعًا في الطلب لاحقًا. لذلك أبلغت متاجرها بالتجزئة أنهم سيحتاجون إلى مساحة تخزين كبرى بنحو الضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تلي إطلاق Vision Pro مقارنة بالمدة التي تليها.

لقد كان المشهد مختلفًا تمامًا عند إطلاق أجهزة آبل الرئيسية، مثل: آيبود، وآيفون، وآيباد، وساعة آبل الذكية (Apple Watch)، ففي عام 2001، كان الناس يتوقون إلى طرق جديدة للاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل، وهذا ما حققه لهم جهاز آيبود.

وعند ظهور آيفون في عام 2007، كانت جاذبيته واضحة، وكذلك حقق آيباد، الذي أُطلق بسعر قدره 499 دولارًا، نجاحًا فوريًا في عام 2010، وحتى ساعة آبل الذكية التي شهدت بداية بطيئة، سرعان ما اكتسبت ثقة المستخدمين بتطبيقاتها للصحة واللياقة البدنية.

ولكن مع كل تلك الأجهزة المذكورة سابقًا، لم يحتج العملاء إلى الكثير من الإقناع أو التوجيه للشراء، فقد جربوا المنتجات في المتاجر وقرروا بسرعة هل يريدونها أم لا. كانت Apple Watch أكثر تعقيدًا قليلًا، حيث قدمت الشركة عروضًا توضيحية لإقناع عملائها بالشراء، ولكن معظم المستخدمين ارتدوا ساعة من قبل، ولم يضطروا إلى تعرّف فكرة عملها.

ولكن سيكون الأمر مختلفًا تمامًا مع نظارة (Vision Pro)، إذ إن قلة من المستخدمين معتادون على ارتداء نظارات للواقع المختلط، كما تحتاج نظارة آبل إلى عناية خاصة؛ لأنه إذا لم تُركب النظارة بصورة صحيحة على رأس الشخص، أو إذا كانت العدسات غير مناسبة، فقد تفسد التجربة بأكملها، مما قد يؤدي إلى خسارة بيع بقيمة قدرها 3499 دولارًا إلى الأبد.

أقوى حملة مبيعات من آبل:

لذلك فقد أعدت شركة آبل أقوى حملة مبيعات في تاريخها على الإطلاق، بما يشمل: عرضًا تجريبيًا يستمر مدة تصل إلى 25 دقيقة، وهي مدة طويلة، ولضمان استعداد موظفي البيع بشكل مثالي، استضافت آبل عدة مئات من الموظفين في مقرها في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، هذا الشهر لتدريبهم على عملية تجربة العملاء للنظارة في المتاجر.

شروط آبل لتقديم طلب لشراء نظارة (Vision Pro):

حددت شركة آبل مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المستخدم الأمريكي الراغب في تقديم طلب شراء سابق لنظارتها الذكية (Vision Pro) عند فتح باب تسجيل الطلبات في 19 من يناير.

وذكر موقع (macrumors) أن الشروط تشمل امتلاك المستخدم هاتف آيفون أو جهاز آيباد مزودًا بمزية Face ID، وإلزامه بإجراء مسح رقمي لوجهه في صورة بصمة ثلاثية الأبعاد، من خلال تطبيق متجر آبل الرسمي للتطبيقات (آب ستور) App Store.

وتعتمد عملية إجراء مسح بصمة الوجه عبر تقنية FaceID على الكاميرا الأمامية لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، عبر تطبيق آب ستور. ويساعد هذا الشرط شركة آبل في تحديد مقاس رأس المستخدم ووجهه، كي تزوده بمقاسات مناسبة لأحزمة تثبيت النظارة على الرأس، وأجزاء تثبيتها على الوجه.

كما اشترطت آبل تحديث تطبيق (آب ستور) إلى أحدث إصدار، وقد أُطلق في يوم 11 يناير من 2024، إذ تتوفر فيه مزية مسح بصمة الوجه الثلاثية الأبعاد.

وبالإضافة إلى ذلك؛ طلبت آبل من عملائها الراغبين في شراء نظارتها (Vision Pro)، إجراء اختبار نظر حديث، إذا كانوا يرغبون في تزويد نظارتهم بعدسات لتصحيح عيوب الإبصار، وقد أوضحت في رسالة بريدية أرسلتها إلى عملائها في الولايات المتحدة، أنها لن تتمكن من تقديم عدسات تصحيح عيوب الإبصار لجميع المقاسات.