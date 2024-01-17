Yotta الهندية على وشك إبرام صفقة ضخمة مع إنفيديا بقيمة 500 مليون دولارٍ

أكد البيان الرسمي الصادر عن شركة Yotta الهندية، وهي شركة مزودة لخدمات مراكز البيانات، رغبة الشركة في إتمام صفقة شراء إضافية لوحدات معالجة الرسوم من إنفيديا، لكن البيان الذي صدر في شهر ديسمبر الماضي لم يذكر أي تفاصيل بشأن الميزانية المحددة أو نوع البطاقات التي قررت الشركة الهندية شراءها في ذلك الوقت.

وتواصلت وكالة رويترز مع سونيل جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة Yotta للتعليق على هذه الصفقة، فأجاب قائلًا: “تتضمن الصفقة قرابة 16 ألف وحدة من وحدات معالجة الرسوم مخصصة للذكاء الاصطناعي، مثل: بطاقة H100 وبطاقة GH200 من إنفيديا، ويفترض تنفيذ هذه الصفقة بحلول شهر مارس عام 2025″.

تفاصيل الصفقة تؤكد أن شركة Yotta الهندية تريد شراء بطاقات رسومية بقيمة تبلغ 500 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية السحابية الخاصة بالشركة للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق المالي على هذه الصفقة قرابة مليار دولار.

ووفقًا للمراقبين لحركة استثمارات إنفيديا، يلاحظ تحرك إنفيديا باتجاه سوق مراكز البيانات الهندية، إذ تفرض العقوبات الأمريكية صعوبات كبرى على إنفيديا في التعامل مع عملائها في الأراضي الصينية.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة Yotta هي جزء من مجموعة هيرانانداني العقارية التي يملكها الملياردير الهندي نيرانجان هيرانانداني، وهي شريكة لإنفيديا في الهند وتشرف على ثلاثة مرافق لمراكز البيانات، في مومباي وغوجارات وقرب نيودلهي.

هذا يؤكد أن إنفيديا تريد تعويض الخسائر التي تعرضت لها بسبب العقوبات التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على المنتجات المصدَّرة إلى الصين. حتى أن شركات أخرى مثل: أمازون، ومايكروسوفت، وجوجل، إلخ، تقوم بعمليات استثمارية ضخمة في الخدمات السحابية ومراكز البيانات في الهند.