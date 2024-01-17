ViewSonic تكشف عن الشاشة اللمسية TD3207 المقاومة للرطوبة والخدوش

أطلقت شركة ViewSonic شاشتها الجديدة TD3207، وهي أحدث شاشة عرض تعمل باللمس بإطار مفتوح وبحجم قدره 32 بوصة.

تستهدف شاشة TD3207 البيئات التجارية والصناعية التي تحتاج إلى تشغيل الشاشة لمدة قدرها 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع. كما حصلت على تصنيف IP54، وهو تصنيف يعبّر عن مدى مقاومة الشاشة للماء والغبار.

وتعد هذه الشاشة مثالية للاستخدام ضمن الصالات الإلكترونية للخدمة الذاتية، وأجهزة الأتمتة، والبحث عن الطرق، ومجموعة متنوعة من المهن الأخرى.

ومن مزايا شاشة ViewSonic TD3207 دعمها تقنية (PCAP)، التي تمنح المستخدم تجربة متعددة اللمس بسرعة استجابة عليا حتى أثناء استخدام قفازات لاتكس.

كما تأتي شاشة TD3207 بدقة عرض قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وزمن استجابة يبلغ 5 ميلي/ الثانية، وشاشة زجاجية بسماكة قدرها 3 ملم مع تصنيف 7H لمقاومة الرطوبة والخدوش، ونظام تبريد متقدم وميزة منع الاحتراق.

وتأتي لوحة SuperClear VA مع ألوان زاهية وصور نابضة بالحياة بمعدل سطوع يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9، ونسبة تباين تصل إلى 5,000:1، ومساحة ألوان NTSC بنسبة قدرها 72%، و sRGB بنسبة قدرها 104%.

كما تتوافق شاشة TD3207 مع خاصية VESA 400 لتركيبها بسلاسة في اتجاه عمودي أو أفقي. وتأتي مع منفذ HDMI 1.4، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ USB-B، ومنفذ صوتي، ومنفذ RS232.

أخيرًا، تتوفر شاشة ViewSonic TD3207 في الأسواق بسعر يبلغ 949 دولارًا.