OpenAI تعمل مع البنتاغون في مجال الأمن السيبراني

تعمل OpenAI مع البنتاغون على عدد من المشاريع، ويشمل ذلك المشاريع المتعلقة بالأمن السيبراني، وهو خروج عن المنع السابق الذي فرضته الشركة الناشئة على تقديم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للجيوش.

وقالت آنا ماكانجو، نائبة رئيس الشركة للشؤون العالمية، لوكالة بلومبرغ، إن الشركة المصنعة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT تطور أدوات مع وزارة الدفاع الأمريكية بخصوص برامج الأمن السيبراني المفتوحة المصدر.

وقد أجرت الشركة محادثات أولية مع الحكومة الأمريكية بخصوص طرق المساعدة في منع انتحار المحاربين القدامى.

وأزالت OpenAI سابقًا اللغة الواردة في شروطها للخدمة التي تمنع استخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والحربية، مما أثار القلق بين المدافعين عن سلامة الذكاء الاصطناعي.

ووصفت ماكانجو القرار بأنه جزء من تحديث واسع لسياسات الشركة من أجل التكيف مع الاستخدامات الجديدة لروبوت الدردشة ChatGPT وأدواتها الأخرى.

وأوضحت ماكانجو أن OpenAI أبقت على منع استخدام تقنيتها لتطوير الأسلحة أو تدمير الممتلكات أو إيذاء الناس.

وقال متحدث باسم الشركة: “هناك حالات استخدام تتعلق بالأمن القومي تتوافق مع مهمتنا. نحن نعمل مع DARPA لتحفيز إنشاء أدوات جديدة للأمن السيبراني لتأمين البرمجيات المفتوحة المصدر التي تعتمد عليها البنية التحتية والصناعة الحيوية”.

وأضاف: “لم يكن من الواضح إذا كانت سياساتنا السابقة تسمح بحالات الاستخدام المفيدة هذه، لذا فإن الهدف من تحديث سياستنا هو توفير الوضوح والقدرة على إجراء هذه المناقشات”.

وتوفر مايكروسوفت، المستثمرة الكبيرة في OpenAI، العديد من عقود البرمجيات للقوات المسلحة الأمريكية والفروع الحكومية الأخرى.

وتشكل خروقات الأمن السيبراني مصدر قلق رئيسي في العديد من الصناعات. وتستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لمعالجة التهديد.

وقالت OpenAI أيضًا إنها تعمل على تسريع عملها في مجال أمن الانتخابات، وتخصيص الموارد لضمان عدم استخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي لنشر معلومات مضللة سياسية.

وتعمل الشركة بشكل استباقي على توقع الانتهاكات المحتملة ومنعها، إلى جانب العمل على تحسين الشفافية بخصوص مصدر الصورة، وتسهيل الوصول إلى معلومات التصويت الموثوقة.