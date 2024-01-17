OneXPlayer تطلق جهازها اللوحي للألعاب X1

كشفت OneXPlayer عن ابتكاراها الحديث X1، وهو جهازها اللوحي من فئة الكل في واحد الذي يغير قواعد اللعبة للألعاب المحمولة والإنتاجية أثناء التنقل.

وتستطيع استخدام الجهاز بصفته جهازًا لوحيًا أو حاسوبًا محمولًا أو منصة ألعاب محمولة أو منصة مكتبية.

ويتميز OneXPlayer X1 بشاشة بقياس قدره 10.95 بوصات وبدقة قدرها 2.5K ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع قدره 540 شمعة في المتر المربع ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10، كما تدعم الشاشة خاصية التعتيم DC للمشاهدة المريحة.

وتعد وحدة التحكم القابلة للفصل بمنزلة الميزة البارزة في X1، وهي تتكامل مع مقابض الإمساك والأزرار القابلة للتخصيص، مما يحول X1 إلى منصة ألعاب محمولة مثالية لجلسات الألعاب أثناء التنقل تشبه جهاز نينتندو سويتش.

ويأتي الجهاز أيضًا مزودًا بلوحة مفاتيح مغناطيسية بإضاءة خلفية قابلة للفصل. وزودت OneXPlayer جهاز X1 بالمعالجات المحمولة Core Ultra من إنتل، التي تتوفر بشكلين هما: Core Ultra 5 125H أو Core Ultra 7 155H.

ويشتمل كلا المعالجين على وحدة معالجة الرسومات Intel Xe المدمجة للحصول على أداء سلس عبر التطبيقات المختلفة.

ويتميز الجهاز بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X-7500 الثنائية القناة، التي تتوفر بسعة قدرها 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت، إلى جانب مساحة تخزين داخلية من نوع PCIe4.0x4 M.2 2280 SSD بسعة قدرها 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت أو 4 تيرابايت.

ويحصل الجهاز على التبريد المحسن من خلال المعجون الحراري المتغير الطور من هانيويل ومشتتات حرارة الجرافين.

ويتميز جهاز OneXPlayer الجديد بمكبرات صوت مزدوجة معتمدة من شركة هارمان التي تشتمل على وحدة مكبر الصوت الكاملة النطاق والعالية الأداء.

ويتضمن X1 منافذ USB 4.0 مزدوجة، وفتحة بطاقة TransFlash، ومنفذ USB-A 3.2، ومنفذ USB-C 4.0 مزدوجًا، ومنفذ صوت، وواجهة Oculink للاتصال بمنصات الرسومات الخارجية.

وتحافظ البطارية التي تبلغ سعتها 16890 ميلي أمبير على تشغيل جهاز X1 مدة قدرها 169 دقيقة من اللعب، أو 8 ساعات من العمل المكتبي، أو 11 ساعة من تشغيل الفيديو. ويضمن شاحن نيتريد الغاليوم بقوة قدرها 100 واط سرعة الشحن.

ويعمل X1 بنظام التشغيل ويندوز 11، ويزن 789 جرامًا، ويتوفر بأربعة تكوينات، ويقدم كل منها مجموعات مختلفة من خيارات المعالج والذاكرة والتخزين، ويأتي مزودًا بلوحة مفاتيح مغناطيسية ووحدة تحكم أصلية.

تأتي نسخة 16 جيجابايت/ 1 تيرابايت مع معالج Core Ultra 5 بسعر أولي قدره 840 دولارًا، في حين أن السعر الأصلي قدره 925 دولارًا.

تأتي نسخة 32 جيجابايت/ 1 تيرابايت مع معالج Core Ultra 7 بسعر أولي قدره 1025 دولارًا، في حين أن السعر الأصلي قدره 1110 دولارات.

تأتي نسخة 32 جيجابايت/ 2 تيرابايت مع معالج Core Ultra 7 بسعر أولي قدره 1095 دولارًا، في حين أن السعر الأصلي قدره 1180 دولارًا.

تأتي نسخة 64 جيجابايت/ 4 تيرابايت مع معالج Core Ultra 7 بسعر أولي قدره 1400 دولار، في حين أن السعر الأصلي قدره 1485 دولارًا.