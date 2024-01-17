BYD تطلق تكنولوجيا السيارات الذكية Xuanji

تعتزم BYD استثمار 14 مليار دولار في السيارات الذكية، وتتوقع الشركة أن تكون مركبات الطاقة الجديدة الذكية بمنزلة ساحة المعركة التالية لهذه الصناعة.

وأطلقت الشركة خلال فعاليات حدث Dream Day نظام السيارة الذكية Xuanji.

ويدمج النظام العديد من التقنيات التي طورتها BYD في كل من ذكاء السيارة وكهربة السيارة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي السحابي، والاتصال بشبكة الجيل الخامس، والقيادة الذكية، ومزايا قمرة القيادة الذكية،

ويتيح ذلك للسيارة إدراك التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية والتكيف في الوقت الفعلي لتعزيز السلامة والراحة.

وامتنعت الشركة عن توفير معلومات تتعلق بالابتكارات التي من المتوقع أن يحققها الاستثمار البالغ قدره 14 مليار دولار.

وتتطلع BYD الآن إلى المركبات الذكية في إطار سعيها إلى اللحاق بمنافسيها في مزايا، مثل القيادة الذاتية وتعرف الصوت.

ولدى الشركة أكثر من 90 ألف موظف، ومنهم نحو 4000 يعملون في مجال القيادة الذكية، ويشمل ذلك نحو 1000 مهندس خوارزميات وأجهزة ونحو 3000 مهندس برمجيات.

وأطلقت BYD في شهر أبريل الماضي نظام التحكم الذكي في هيكل السيارة DiSus، الذي يمكّن سياراتها من تنفيذ مناورات الدوران والقيادة الجانبية.

وأصبحت السيارات الكهربائية المزودة بالتقنيات الرقمية الحديثة اتجاهًا في الصين؛ لأن السائقين الشباب يعطون الأولوية لأنظمة القيادة الذاتية وقمرات القيادة الرقمية عند البحث عن سيارات جديدة.

ويقاس الذكاء ضمن السيارات من خلال المزايا المدمجة، مثل عناصر التحكم التي تنشّط بالصوت، وتعرّف الوجه، والترقيات الهوائية للبرمجيات، والتوافق مع الهاتف، والركن الذكي للسيارة.

وتوجد أكثر من 2.6 مليون سيارة BYD مجهزة بأنظمة القيادة الذاتية من المستوى 2، الذي يوفر المساعدة للسائق مع أنه يتطلب إشرافًا نشطًا.

وجاءت في عام 2023 أكثر من 57 في المئة من المركبات التي باعتها BYD مزودة بأنظمة القيادة الذكية، وتتوقع الشركة زيادة هذه النسبة هذا العام.

وباعت BYD في العام الماضي أكثر من 3 ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة، ويشمل ذلك السيارات الكهربائية النقية والهجينة، بزيادة سنوية قدرها 60 في المئة.

وتخطط الشركة هذا العام لإطلاق أكثر من 10 نماذج قيادة ذكية متطورة مزودة بأجهزة استشعار ليدار لكشف الضوء والمدى.

وتقدم BYD ميزة تسميها التنقل عبر المساعد الآلي، تسمح للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة وأقدامهم عن الدواسات في سيناريوهات معينة. وتتطلب الميزة من السائقين لمس عجلة القيادة كل 15 ثانية.

وتوفر النماذج التي يزيد سعرها على 28 ألف دولار ميزة التنقل عبر المساعد الآلي بصفتها خيارًا، في حين تصبح هذه الميزة أساسية في النماذج التي يزيد سعرها على 42 ألف دولار.