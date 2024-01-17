وزير الاتصالات السعودي يناقش مع قادة مايكروسوفت وشركات عالمية توسع مشاريعها الابتكارية في المملكة

عقد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، اليوم في دافوس، عدة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات التقنية العالمية لمناقشة توسع مشاريعها التقنية والحلول الابتكارية في المملكة، بهدف تعزيز ريادة المملكة كمركز للتقنية والابتكار في المنطقة.

وجاءت الاجتماعات ضمن مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس في سويسرا، حيث بحث معاليه مع ساتيا ناديلا؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، سبل تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، وتحفيز ريادة الأعمال وبرامج تنمية قدرات المواهب الوطنية.

معالي @aalswaha يجتمع برئيس مجلس إدارة @Microsoft السيد ساتيا ناديلا، لمناقشة نتائج زيارته للرياض وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية وتحفيز ريادة الأعمال وبرامج تنمية قدرات المواهب الوطنية. #المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/Yi50SbbryS — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) January 16, 2024

والتقى معاليه أيضًا اليوم مع آرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، لمناقشة المشاريع المشتركة والتقدم الذي أُحرز في عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتنمية القدرات الرقمية، وبرامج تحفيز البحث والابتكار في التقنيات العميقة.

على هامش مشاركة #المملكة_في_دافوس، معالي @aalswaha ورئيس مجلس إدارة @IBM السيد آرفيند كريشنا يناقشان المشاريع المشتركة والتقدم الذي تم احرازه في عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتنمية القدرات الرقمية،وبرامج تحفيز البحث والابتكار في التقنيات العميقة. pic.twitter.com/uVCU6a5Q0L — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) January 16, 2024

كما اجتمع معاليه مع آدم سيليبسكي؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية AWS التابعة لشركة أمازون، وناقشا الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في اليوم الثاني من مشاركة وفد #المملكة_في_دافوس ، معالي @aalswaha يناقش مع الرئيس التنفيذي لشركة @awscloud السيد أدم سيليبسكي، الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. #السعودية_في_دافوس pic.twitter.com/KFtYEzs1WY — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) January 16, 2024

دعم مجال الفضاء:

كما التقى معاليه اليوم أيضًا مع جوزيف أشباخر؛ رئيس وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لمناقشة الشراكة في مجالات الفضاء والتقنيات المرتبطة به، وبرامج تدريب المواهب السعودية، والموضوعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للفضاء.

ضمن مشاركة #المملكة_في_دافوس؛ اجتمع معالي @aalswaha مع رئيس @esascience السيد جوزيف أشباخر لمناقشة الشراكة في مجالات الفضاء والتقنيات المرتبطة به، وبرامج تطوير وتدريب المواهب السعودية، والموضوعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للفضاء. pic.twitter.com/M6O3Z3ESA8 — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) January 16, 2024

دعم نمو الاقتصاد الرقمي:

وقد التقى معاليه أمس دورين بوغدان؛ الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لبحث سبل تعزيز التعاون والشمولية الرقمية مع الاتحاد، وأهمية توسيع الشراكة لنمو الاقتصاد الرقمي واغتنام فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكد الاجتماع الذي انعقد أمس، على هامش منتدى دافوس 2024، أهمية تحفيز الشراكات والتعاون الدولي ومبادرات ربط العالم غير المتصل لتمكين الإنسان وحماية الكوكب، إضافة إلى تمكين ريادة الأعمال الرقمية وتنمية المهارات الوطنية.

علاوة على ذلك؛ اجتمع المهندس عبدالله السواحه أمس أيضًا مع عدد من قادة كبرى الشركات التقنية والابتكارية العالمية بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار؛ لتطوير الحلول والتقنيات في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الناشئة وتوطين المحتوى الرقمي.

وناقش معاليه مع ألكسندر وانغ؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Scale) أهمية توسيع الشراكة وتبادل الخبرات وتشجيع الفرص الاستثمارية والمبادرات المشتركة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، وممكنات العمل الريادي في المملكة.

ضمن مشاركة وفد المملكة في منتدى الاقتصاد العالمي، معالي @aalswaha يناقش مع ألكسندر وانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لـ @scale_AI الشراكة في مجال حلول تطوير منصات الذكاء الاصطناعي، والنماذج اللغوية الضخمة، وفرص تنمية القدرات الرقمية الوطنية، ونقل المعرفة والخبرات.#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/eqbuq8Vfty — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) January 15, 2024

ومن جانب آخر، اجتمع معالي وزير الاتصالات السعودي مع بوريه إيكهولم؛ الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، لمناقشة الشراكة في تقنيات الجيل الخامس 5G، والجيل السادس 6G، وتقنيات البنية التحتية الرقمية لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.

تفعيلًا للشراكة والابتكار في تقنيات الجيل الخامس والسادس؛ وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والاستثمار برئاسة معالي @aalswaha يجتمع بالرئيس التنفيذي لشركة @ericsson السيد بورجي إيكولم، لمناقشة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات ومشاريع 5G والحلول المبتكرة.#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/QRl0sIf15L — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) January 15, 2024