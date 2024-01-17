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وزير الاتصالات السعودي يناقش مع قادة مايكروسوفت وشركات عالمية توسع مشاريعها الابتكارية في المملكة

17 يناير 2024آخر تحديث: 17 يناير 2024
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وزير الاتصالات السعودي يناقش مع قادة مايكروسوفت وشركات عالمية توسع مشاريعها الابتكارية في المملكة

عقد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، اليوم في دافوس، عدة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات التقنية العالمية لمناقشة توسع مشاريعها التقنية والحلول الابتكارية في المملكة، بهدف تعزيز ريادة المملكة كمركز للتقنية والابتكار في المنطقة.

وجاءت الاجتماعات ضمن مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس في سويسرا، حيث بحث معاليه مع ساتيا ناديلا؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، سبل تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، وتحفيز ريادة الأعمال وبرامج تنمية قدرات المواهب الوطنية.

والتقى معاليه أيضًا اليوم مع آرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، لمناقشة المشاريع المشتركة والتقدم الذي أُحرز في عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتنمية القدرات الرقمية، وبرامج تحفيز البحث والابتكار في التقنيات العميقة.

كما اجتمع معاليه مع آدم سيليبسكي؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية AWS التابعة لشركة أمازون، وناقشا الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

دعم مجال الفضاء:

كما التقى معاليه اليوم أيضًا مع جوزيف أشباخر؛ رئيس وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لمناقشة الشراكة في مجالات الفضاء والتقنيات المرتبطة به، وبرامج تدريب المواهب السعودية، والموضوعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للفضاء.

دعم نمو الاقتصاد الرقمي:

وقد التقى معاليه أمس دورين بوغدان؛ الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، لبحث سبل تعزيز التعاون والشمولية الرقمية مع الاتحاد، وأهمية توسيع الشراكة لنمو الاقتصاد الرقمي واغتنام فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكد الاجتماع الذي انعقد أمس، على هامش منتدى دافوس 2024، أهمية تحفيز الشراكات والتعاون الدولي ومبادرات ربط العالم غير المتصل لتمكين الإنسان وحماية الكوكب، إضافة إلى تمكين ريادة الأعمال الرقمية وتنمية المهارات الوطنية.

علاوة على ذلك؛ اجتمع المهندس عبدالله السواحه أمس أيضًا مع عدد من قادة كبرى الشركات التقنية والابتكارية العالمية بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار؛ لتطوير الحلول والتقنيات في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الناشئة وتوطين المحتوى الرقمي.

وناقش معاليه مع ألكسندر وانغ؛ الرئيس التنفيذي لشركة (Scale) أهمية توسيع الشراكة وتبادل الخبرات وتشجيع الفرص الاستثمارية والمبادرات المشتركة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، وممكنات العمل الريادي في المملكة.

ومن جانب آخر، اجتمع معالي وزير الاتصالات السعودي مع بوريه إيكهولم؛ الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، لمناقشة الشراكة في تقنيات الجيل الخامس 5G، والجيل السادس 6G، وتقنيات البنية التحتية الرقمية لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.

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17 يناير 2024آخر تحديث: 17 يناير 2024
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