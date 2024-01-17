موتورولا تكشف عن هاتف Moto G Play إصدار 2024 بسعر منخفض

أعلنت شركة موتورلا رسميًا هاتف Moto G Play إصدار 2024، وهو هاتف من هواتف الفئة الاقتصادية التي تناسب أصحاب الميزانيات المحدودة، ويُعد أول هاتف تعلنه الشركة في عام 2024.

ويأتي هاتف موتورولا Moto G Play 2024 بشاشة قياسها 6.5 إنشات بدقة قدرها +HD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، لعرض المحتوى بشكل سلس على الشاشة، كما أن دقة الشاشة المنخفضة نسبيًا تسمح باستهلاك قليل للطاقة.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يحمل هاتف موتورولا Moto G Play الجديد كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتعمل تقنية دمج البكسلات على إنتاج صورة واحدة محسّنة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أما كاميرا سيلفي الأمامية، فهي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وهي موجودة في ثقب في الشاشة.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 680 الذي يؤدي أداءً جيدًا في تشغيل التطبيقات والمهام الأساسية، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 64 جيجابايت قابلة للزيادة باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 13، وهي إحدى النقاط السلبية في الهاتف، لكن قد توفر الشركة تحديث أندرويد 14 في وقت لاحق خلال العام الجاري.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة سعتها 5000 ميلي أمبير، مع شاحن مرفق قوته 10 واطات، ومن المقرر أن تصمد البطارية ليوم كامل حتى مع الاستخدام الكثيف.

ويضم الهاتف أيضًا سماعات خارجية مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، وتصميم طارد للماء، كما يدعم بلوتوث 5.1 وشبكات الجيل الرابع.

وستطرح موتورولا هاتف Moto G Play إصدار 2024 بدايةً من شهر فبراير/ شباط المقبل بسعر قدره 150 دولارًا أمريكيًا.