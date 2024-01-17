مقارنة بين حاسوبي Asus Zenbook Duo 2024 و Lenovo Yoga Book 9i 2024

أصدرت لينوفو في العام الماضي حاسوبًا محمولًا يأتي بتصميم مميز وهو حاسوب Yoga Book 9i الذي يضم شاشتين تعملان باللمس، وفي مطلع هذا العام، أطلقت الشركة جيلًا جديدًا من هذا الحاسوب مع تحديث نوع المعالج؛ إذ يعمل الجيل الجديد من حاسوب لينوفو بواحد من معالجات إنتل كور ألترا الجديدة التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، أطلقت شركة أسوس في هذا العام إصدارًا جديدًا من حاسوب Zenbook Duo الذي يضم شاشتين ويعمل بواحد من معالجات إنتل كور ألترا الجديدة، وهذا يجعله منافسًا قويًا لحاسوب لينوفو.

يشترك كلا الحاسوبين في العديد من المواصفات، وسنوضح فيما يلي جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما:

التصميم:

يتمتع حاسوبا Asus Zenbook Duo 2024 و Lenovo Yoga Book 9i 2024 بالتصميم الأنيق ويمكنك استخدامهما بعدة أوضاع مختلفة بفضل الشاشتين.

يمتاز كلا الحاسوبين بالوزن الخفيف؛ إذ يزن حاسوب لينوفو 1.34 كيلو جرام ويبلغ سُمكه 15.95 ملم، ويبلغ وزن حاسوب أسوس 1.35 كيلو جرام ويبلغ سُمكه 14.6 ملم.

يضم حاسوب لينوفو Yoga Book 9i مفصلًا يمكنه الدوران بزاوية قدرها 360 درجة، أما المفصل في حاسوب أسوس Zenbook Duo فيمكنه الدوران بزاوية قدرها 180 درجة.

يأتي حاسوب لينوفو Yoga Book 9i مع لوحة مفاتيح لكن لا توجد لوحة تتبع مدمجة فيها، وهذا يعني أنه يتعين عليك استخدام ماوس مع الحاسوب، ويمكنك شراء واحدة من لينوفو أو استخدام أي ماوس من أي علامة تجارية أخرى، أو يمكنك استخدام لوحة التتبع المدمجة في الشاشة السفلية عند استخدام الحاسوب في الوضع التقليدي، بحيث تغطي لوحة المفاتيح الجزء العلوي من الشاشة السفلية، وتظهر لوحة التتبع في الجزء السفلي. أما حاسوب أسوس Zenbook Duo فيضم لوحة مفاتيح مع لوحة تتبع مدمجة.

يمكن استخدام كلا الحاسوبين بعدّة طرق مختلفة؛ إذ يمكنك استخدام أي منهما في الوضع التقليدي بحيث تغطي لوحة المفاتيح الشاشة السفلية، وتكون الشاشة الثانية هي التي تستخدمها للعمل. ويمكنك أيضًا فصل لوحة المفاتيح عن الشاشتين واستخدام كلتا الشاشتين معًا بنحو رأسي أو أفقي.

الشاشة:

يضم حاسوب لينوفو Yoga Book 9i 2024 شاشتين من نوع OLED، بقياس قدره 13.3 بوصة، وتمتاز كلتا الشاشتين بدقة قدرها 2880 × 1880 بكسلًا، وتدعمان معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

أما حاسوب أسوس Zenbook Duo 2024 فيضم شاشتين من نوع OLED، بقياس قدره 14 بوصة، وتأتي الشاشة الأولى بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. أما الشاشة الثانية فتأتي بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل حاسوبا Asus Zenbook Duo 2024 و Lenovo Yoga Book 9i 2024 بإصدارات مختلفة من معالجات إنتل كور ألترا الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي والتي تَعد بتحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

يعمل حاسوب لينوفو Yoga Book 9i 2024 بمعالج (Intel Core Ultra 7 155H)، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Intel integrated Arc)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى واحد تيرابايت.

أما حاسوب أسوس Zenbook Duo 2024 فهو يعمل بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به حاسوب لينوفو، وهو معالج (Intel Core Ultra 9 185H)، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD تصل سعته إلى 2 تيرابايت.

يتمتع كلا الحاسوبين بقوة الأداء والكفاءة والسرعة في معالجة المهام المختلفة المتوسطة والكثيفة، ويمكنك استخدام أي منهما لأداء المهام المتعلقة بالدراسة والعمل وتحرير المستندات ومشاهدة مقاطع الفيديو، لكن حاسوب أسوس يتفوق قليلًا على حاسوب لينوفو بقوة الأداء بفضل معالج (Intel Core Ultra 9 185H) العالي الأداء، وهذا المعالج يسمح لك باستخدام حاسوب أسوس للأعمال الكثيفة كتحرير مقاطع الفيديو، واللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

سيتوفر حاسوبا Yoga Book 9i 2024 و Zenbook Duo 2024 في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام، وسيُباع حاسوب لينوفو Yoga Book 9i 2024 بسعر يبدأ من 2000 دولار أمريكي، أما حاسوب أسوس فسيُباع بسعر يبدأ من 1500 دولار أمريكي.