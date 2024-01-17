ما المميز في سماعات شاومي Redmi Buds 5 Pro الجديدة؟

طرحت شركة شاومي قبل يومين خمسة هواتف جديدة في الأسواق العالمية، وهي: سلسلة ردمي نوت 13 المزودة بتقنية 4G، وسلسلة ردمي نوت 13 برو المزودة بتقنية 5G، بالإضافة إلى إطلاق السماعات اللاسلكية Redmi Buds 5 Pro في الأسواق العالمية بعد أن كانت متوفرة حصريًا في الأسواق الصينية.

وأول ما يلفت النظر في هذه السماعات أنها تشبه إلى حد كبير سماعات AirPods Pro 2 من آبل، لكنها تأتي بثلاثة ألوان، هي: الأبيض والأسود والبنفسجي. وتمتاز علبة الشحن بتصميم مُحسّن مقارنةً بعلبة الشحن الخاصة بطراز Redmi Buds 4 Pro الذي صدر في العام الماضي.

لكن، ما المميز في سماعات شاومي Redmi Buds 5 Pro؟

تأتي هذه السماعات بتصميم أنيق مع سيقان قصيرة، وسدادات أذن مصنوعة من السيليكون لتوفير الراحة في أثناء الاستماع وإجراء المكالمات.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه السماعات مزية (lossless audio) على عكس سماعات AirPods Pro 2 من آبل التي تُعدّ من أفضل السماعات في الأسواق، لكنها لا تدعم هذه المزية حتى الآن، لكن آبل أشارت إلى أنها ستتيح هذه المزية في طراز AirPods Pro 2 عند استخدامه مع نظارة Vision Pro.

تُستخدم تقنية lossless audio لضغط الصوت مع الحفاظ على جودة الصوت الأصلية، وتقول شاومي إن سماعات Redmi Buds 5 Pro ستدعم أيضًا تقنيات الترميز الصوتي LDAC و AAC و SBC و LHDC 5.0.

تمتاز هذه السماعات أيضًا بأنها تحتوي على ثلاثة ميكروفونات، وتدعم خوارزمية الحد من الضوضاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الضوضاء المحيطة وتقليلها في أثناء إجراء المكالمات، ويمكنها إلغاء الضوضاء الناتجة عن الرياح النشطة؛ مما يجعل المكالمات واضحة حتى في البيئات الصاخبة.

وبالإضافة إلى المزايا السابقة، تدعم هذه السماعات ثلاثة أوضاع للشفافية، تسمح لك بسماع الأصوات المحيطة بك مع الحفاظ على وضوح الصوت الخارج من السماعات، وهذه الأوضاع هي:

الوضع العادي (Regular mode)، يساعدك في سماع الأصوات المحيطة دون أن يتأثر وضوح الصوت الخارج من السماعات. وضع تحسين الصوت (Enhance voice mode)، يمكنك تفعيله عندما ترغب في التحدث مع شخص آخر في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية. وضع تحسين الأصوات المحيطة (Enhance ambient sound mode) يسمح لك بالاستماع إلى التفاصيل الدقيقة من البيئة المحيطة.

تدعم سماعات Redmi Buds 5 Pro أيضًا خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتَعِد شاومي أيضًا بأن هذه الخاصية ستكون أفضل بمقدار ثلاث مرات من طراز Redmi Buds 4 Pro.

من ناحية أخرى، توفر Redmi Buds 5 Pro تجربة استماع غامرة في أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى الموسيقا، وتدعم وضعين للاستماع، هما: وضع الموسيقا الذي يوفر تجربة استماع صاخبة تشبه تلك المتوفرة في قاعات الحفلات الموسيقية، ووضع الفيديو الذي يمكنك تفعيله في أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو لتوفير تجربة غامرة تشبه السينما.

بالإضافة إلى ذلك، تمتاز سماعات شاومي Redmi Buds 5 Pro بعمر البطارية الطويل جدًا ويبلغ 38 ساعة مع علبة الشحن، وتستمر هذه السماعات بالعمل لمدة قدرها عشر ساعات بشحنة واحدة، وتتفوق سماعات Redmi Buds 5 Pro على سماعات آبل AirPods Pro 2 فيما يتعلق بعمر البطارية؛ إذ تستمر سماعات آبل بالعمل لمدة قدرها 30 ساعة مع علبة الشحن.

ومع كل هذه المزايا القوية، تُباع سماعات شاومي بسعر منخفض يبلغ 80 دولارًا فقط، وبفضل هذه المزايا والسعر المنخفض، تُعدّ سماعات شاومي Redmi Buds 5 Pro واحدةً من أفضل السماعات اللاسلكية المناسبة لذوي الميزانية المحدودة، وأي شخص يبحث عن سماعات لاسلكية تتمتع بمزايا قوية وبعمر البطارية الطويل دون أن تكون باهظة الثمن.