لينوفو تكشف عن حاسوبها المحمول Xiaoxin Pro 14

كشفت لينوفو النقاب عن حاسوبها المحمول Xiaoxin Pro 14 أول مرة اليوم في الصين إلى جانب عدد من أجهزة الحواسيب المحمولة الأخرى من فئة Xiaoxin.

وزودت الشركة جهاز Xiaoxin Pro 14 بمعالجات إنتل الجديدة، ويتاح الحاسوب المحمول مع معالج Intel Core Ultra 5 125H أو معالج Core Ultra 7 155H.

ويحتوي أيضًا بطاقة الرسوميات المدمجة Intel ARC التي تتميز بزيادة في الأداء بمقدار الضعف وتدعم المزايا المتقدمة، مثل تتبع الأشعة و XeSS.

ويأتي الحاسوب المحمول مزودًا بمقدار 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5x، إلى جانب مقدار واحد تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع M.2 SSD مع فتحة Pcle 4.0 M.2 شاغرة.

ويتميز جهاز لينوفو بشريحة وحدة المعالجة العصبونية المستقلة لمحرك الذكاء الاصطناعي.

ومقارنة بالجيل السابق، تشهد الشاشة تحسينات كبيرة، إذ يأتي الحاسوب مع شاشة من فئة OLED اختيارية توفر دقة قدرها 2.8K ومعدل تحديث قدره 120 هرتز وسطوع قدره 600 شمعة في المتر المربع.

وتغطي الشاشة النطاق الكامل لألوان DCI-P3، وهي حاصلة على شهادة HDR True Black 500، إلى جانب شهادة Rheinland المزدوجة لحماية العين.

وقدمت لينوفو نظام التبريد +Extreme Fengshen المكون من مروحتين وأنبوبين للحرارة، وذلك للحفاظ على درجة حرارة الحاسوب.

ويتلقى عمر البطارية ترقية مع جهاز Xiaoxin Pro 14، الذي يحتوي الآن بطارية بقوة قدرها 84 واط، مما يوفر نحو 25.2 ساعة من تشغيل الفيديو ونحو 10.38 ساعات من وقت الاستخدام اليومي.

ويوفر الجهاز مجموعة متنوعة من المنافذ فيما يتعلق بالاتصال، ويشمل ذلك منفذ USB Type-C (يتميز بدعم معيار Thunderbolt 4 مع دعم سرعة نقل قدرها 20 جيجابت في الثانية) ومنفذ USB Type-A ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة SD.

ويأتي الجهاز بسعر قدره 785 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت مع معالج Ultra 5 125H وشاشة من فئة IPS، وبسعر قدره 815 دولارًا لنسخة 32 جيجابايت مع معالج Ultra 5 125H وشاشة من فئة IPS.

في حين يأتي الجهاز بسعر قدره 785 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت مع معالج Ultra 5 125H وشاشة من فئة OLED، وبسعر قدره 815 دولارًا لنسخة 32 جيجابايت مع معالج Ultra 5 125H وشاشة من فئة OLED.