لينوفو تطلق الحاسوب المحمول YOGA Pro 14s إصدار 2024

بدأت شركة لينوفو إطلاق الحاسوب المحمول YOGA Pro 14s إصدار 2024 في السوق الصينية، إذ يتمتع الجهاز بوزن خفيف وتصميم نحيف كمعظم أجهزة الحاسوب المحمولة في سلسلة حواسيب يوجا من لينوفو.

ويعمل الجهاز بمعالج رايزن 7 من فئة 7840HS من AMD مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 أو 32 جيجابايت، وسعة تخزين مساحتها تيرابايت.

وفيما يتعلق بالشاشة، فإن جهاز لينوفو YOGA Pro 14s يأتي بشاشة قياسها 14.5 إنشًا بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتطلق لينوفو على شاشتها اسم “PureSight Pro”، إذ تتميز الشاشة بقدرتها على معايرة الألوان على مستوى العتاد كما تدعم الطيفين اللونيين P3 و sRGB، وتوفر مزايا تهدف إلى حماية العين من الإجهاد في أثناء الاستخدام.

وتدعم الشاشة أيضًا تقنية Dolby Vision، كما يحتوي الجهاز على سماعات خارجية بتقنية Dolby Atmos، من أجل تجربة صوتية وبصرية مميزة. وتوفر لينوفو كاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

ومع أن تصميم الجهاز نحيف للغاية، فإن شركة لينوفو أدرجت نظام تبريد متقدمًا يتكون من مروحتين تعملان بلا ضجيج و أنبوبين من نوع خاص لتبديد الحرارة الزائدة في أثناء الاستخدام.

ويحتوي الجهاز على بطارية قوية تستطيع الصمود لمدة تصل إلى 12 ساعة، كما تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 100 واطٍ باستخدام الشاحن المرفق.

وتطرح لينوفو جهاز YOGA Pro 14s إصدار 2024 بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي، ولا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن موعد توفره في الأسواق العالمية.