كيف تشاهد حدث سامسونج للكشف عن هواتف Galaxy S24 اليوم؟

سينطلق حدث سامسونج السنوي (Galaxy Unpacked 2024) المرتقب في خلال 3 ساعات من الآن تقريبًا، وستكشف فيه عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة (Galaxy S) الرائدة، التي ستضم مساعدها الذكي (Galaxy AI) الجديد.

من المقرر أن يكون الذكاء الاصطناعي هو محور حدث سامسونج اليوم، وذلك وفقًا لحملة الشركة الإعلانية للحدث، التي أشارت إلى أن الحدث سيركز على إطلاق (Galaxy AI). وقد أكدت سامسونج في تصريحاتها حول الحدث أن مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S24 الجديدة ستبدأ عصرًا جديدًا في الهواتف المحمولة.

حتى الآن التفاصيل حول (Galaxy AI) قليلة جدًا، ولكن سامسونج وصفته في نهاية عام 2023 بأنه سيقدم تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهواتف المحمولة، ومن المتوقع أن يصبح نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاوس) Gauss الذي كشفت عنه سامسونج خلال شهر نوفمبر الماضي المزية الرئيسية في المساعد الذكي القادم من سامسونج.

متى وكيف تشاهد حدث (Galaxy Unpacked 2024) اليوم؟

سيُقام حدث سامسونج (Galaxy Unpacked 2024) اليوم الأربعاء الموافق 17 من يناير 2024 في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش، أي الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 10 مساءً بتوقيت دبي، والساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيُبث الحدث مباشرةً عبر موقع الشركة الرسمي (Samsung.com)، وعبر قناتها في يوتيوب أيضًا.

ويمكنك الآن التسجيل لمشاهدة البث المباشر عبر موقع سامسونج الإلكتروني (Samsung.com)، والحصول أيضًا على سماعات Galaxy Buds FE مجانًا – التي تبلغ قيمتها 379 ريالًا سعوديًا – وقسيمة حسم بقيمة 50% على بعض ملحقات جالاكسي المختارة، وذلك إذا كنت في السعودية.

وإذا كنت في مصر ستحصل على قسيمة إلكترونية بقيمة تبلغ 5000 جنيه مصري، تستخدمها عند شرائك أحدث جهاز Galaxy من سامسونج.

وندعوكم مع بداية الحدث إلى زيارة موقع (البوابة التقنية) AITNews للحصول على أخبار الحدث أولًا بأول.

ما المتوقع في حدث سامسونج اليوم؟

بالطبع سيكون الجيل الجديد من هواتف (Galaxy S) الرائدة هو الإعلان الرئيسي في حدث سامسونج اليوم، ومن المتوقع أن تأتي هواتف السلسلة هذا العام في 3 إصدارات، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra، التي ستكون حتى الآن مشابهة إلى حد كبير لسلسلة Galaxy S23 التي أطلقتها الشركة العام الماضي من حيث التصميم، وذلك وفقًا للتسريبات.

ووفقًا للتسريبات أيضًا ستكون هناك بعض الاختلافات الدقيقة في التصميم الخارجي، بما يشمل: الشاشة المسطحة، واستخدام مادة التيتانيوم في تصنيع إطار هاتف (Galaxy S24 Ultra) بدلًا من الألمنيوم.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج أيضًا عن تحديث واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها One UI 6.1، التي ستتضمن مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي بنحو خاص.

وتشير بعض التقارير أيضًا إلى احتمالية الكشف عن أجهزة جالاكسي جديدة خلال الحدث أيضًا، مثل: الخاتم الذكي (Galaxy Ring)، وسماعات Galaxy Buds 3، وغيرها.

ولمعرفة كافة التوقعات، يمكنك الاطلاع على مقال: “حدث Galaxy Unpacked 2024 القادم.. إليك ما ستعلنه سامسونج مع هواتف Galaxy S24“.