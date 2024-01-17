سدايا تعرض قدرات المنصة الوطنية Smart C وخوارزميات المدن الذكية في دافوس 2024

عرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها في تطوير المدن الذكية في معرض السعودية الرقمية المنعقد على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية خلال المدة الممتدة من 15 يناير إلى 19 يناير 2024.

وشاهد زوار المعرض جهود سدايا في المدن الذكية المتمثلة في المنصة الوطنية للمدن الذكية (Smart C)، وإدارة المدن الذكية وما تحتويه المنصة من مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغّلين في مراقبة مستوى الخدمات بهدف رفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى المؤشرات الإستراتيجية والتحليلات المتقدمة ونماذج المحاكاة التي تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

وتهدف (سدايا) من هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وإظهار ما وصلت إليه من تقدم في هذا المجال في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها أعلى مستويات المؤشرات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، محققة مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل المملكة من أعلى الدول المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

المنتدي العالمي للمدن الذكية في الرياض:

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه (سدايا) إلى إطلاق أول منتدى عالمي للمدن الذكية في السعودية، خلال يومي 12 و 13 من فبراير 2024، بمشاركة 80 متحدثًا من أكثر من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود) في مدينة الرياض؛ بهدف تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.

الأفكـار والحلــول المستدامــة، لمدن ملهــمة وحيــاة أجــود.. موعـدنا في #المنتدى_العالمي_للمدن_الذكية 2024 بمديــنة الريــاض.

للمزيد تابعونا :@SmartCforum pic.twitter.com/jaOQpVo0J8 — SDAIA (@SDAIA_SA) January 14, 2024

وسيتضمن المنتدى جلسات حوارية تناقش مستقبل المدن الذكية والتحديات التي تواجه البنى التحتية لها، وإيجاد حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن استعراض أحدث ما وصلت إليه دول العالم، ومنها المملكة، من تقدم في مشروعات بناء المدن الذكية في ضوء رؤية السعودية 2030 وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

ويستهدف المنتدى حضور أكثر من 18 ألف زائر فعلي وافتراضي خلال مدة انعقاده، حيث يسعى إلى بناء منصة عالمية للمدن الذكية في مدينة الرياض يجتمع فيها أفضل خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك لبحث موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل هذه المدن وهي: المدن العالمية، ومستقبل التنقل الحضري، والخدمات العامة الذكية، والتخطيط لبناء مدن خضراء في القرن القادم، والمدن الذكية القائمة على حوكمة البيانات، والابتكار المعزز.