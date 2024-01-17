سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy S24 Ultra

كشفت سامسونج عن هاتفها الرائد الجديد Galaxy S24 Ultra المزود بالعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، بسعر يبدأ من 1,300 دولار.

ويأتي الهاتف بإطار من التيتانيوم الذي تقول سامسونج إنه يسمح بمتانة فضلى. ولم تستخدم سامسونج هذه المادة في محاولة لجعل الهاتف ذي وزن خفيف، بل من أجل المتانة، ويزن S24 Ultra تقريبًا نحو 232 جرامًا.

وزودت سامسونج الهاتف بشاشة بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها +QHD وبذروة سطوع قدرها 2600 شمعة في المتر المربع وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويتخلص الجهاز من الحافات المنحنية الموروثة من سلسلة Note لصالح الشاشة المسطحة. ولا يزال هناك انحناء طفيف في حافة الجهاز، على عكس S24 و S24 Plus، مما يقلل من إمكانية تشغيل قلم S Pen عن طريق الخطأ.

وزودت سامسونج الجهة الخلفية بزجاج الحماية الجديد Corning Gorilla Armor بدلًا من Gorilla Glass Victus 2. ولا تزال هناك فتحة تخزين لقلم Ultra S Pen مع نظام الإرفاق المغناطيسي.

ويتمتع الهاتف بمقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP68. وتقول سامسونج إنها أضافت غرفة بخار كبيرة الحجم للمساعدة في الحفاظ على درجات حرارة الهاتف.

واستبدلت سامسونج عدسة تقريب هاتف S23 Ultra البالغة دقتها 10 ميجابكسل بتكبير قدره 10x بعدسة تقريب بدقة قدرها 50 ميجابكسل بتكبير قدره 5x.

وتستخدم العدسة ميزة التكبير دون خسارة للوصول إلى تكبير قدره 10x، كما أنه لا يزال بإمكانك التكبير حتى قدر 100x.

وتتميز الكاميرا الرباعية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.7، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل توفر تكبيرًا قدره 3x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

وصممت الشركة ميزة Super HDR لمساعدتك في رؤية معاينة واقعية للصورة قبل الضغط على زر الغالق.

وملأت سامسونج سلسلة هواتفها الجديدة بكل مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة ضمن الهواتف الرائدة الأخرى حتى الآن.

وزودت الشركة أجهزة S24 Ultra و S24 Plus و S24 بمزايا الذكاء الاصطناعي المحلية والقائمة على السحابة التي تشغلها نماذج Gemini من جوجل ضمن الجهاز.

وتحتوي سلسلة S24 عددًا من أدوات تحرير الصور والفيديو الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تلاحظها في جميع أنحاء واجهة المستخدم.

ويمكن لتطبيق الصور من سامسونج اكتشاف أشياء، مثل الظلال والانعكاسات، ويسألك إذا كنت ترغب في إزالتها من لقطتك.

ويمكنك وضع دائرة حول موضوعات الصورة لعزلها وتغيير حجمها أو تحريكها أو إزالتها تمامًا من الإطار. كما يمكنك أيضًا ضبط مستوى الأفق في صورتك، وبدلًا من الاقتصاص، يمكنك ملء حافات الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكنك تحويل أي فيديو إلى فيديو بالحركة البطيئة بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية حتى بعد التقاطه، وذلك بغض النظر عن الوضع أو معدل الإطارات أو حتى الكاميرا التي التقطته. وتستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي لاستكمال الإطارات المفقودة.

وتشمل المزايا الأخرى أداة البحث الدائرية الجديدة التي طورتها سامسونج بالتعاون مع جوجل، وهي تتيح تمييز النص والصور قبل إرسال استعلام إلى السحابة وإرجاع النتائج.

ويمكنك استخدام الأداة ضمن أي تطبيق عبر الضغط لمدة طويلة على مقبض التنقل أو زر الصفحة الرئيسية ووضع دائرة حول ما تريد البحث عنه.

وتركز بعض مزايا الذكاء الاصطناعي على الترجمة، إذ هناك ميزة الترجمة المباشرة الثنائية الاتجاه عبر المكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى تطبيق تابع لجهة خارجية.

وتعمل هذه الميزة بصفتها مترجمًا فوريًا للمكالمات الهاتفية، وهي تترجم كلامك في الوقت الفعلي إلى لغة الطرف الآخر والعكس، وتعمل هذه الميزة مع 13 لغة مختلفة.

كما يمكنك أيضًا ترجمة المحادثات النصية إلى لغة أخرى، وهي وظيفة مدمجة في تطبيق لوحة المفاتيح من سامسونج، وتعمل عبر أي خدمة دردشة.

ويمكن للوحة المفاتيح أيضًا أن تقترح نصًا بناءً على ما تكتبه لتخصيص رسالتك لتبدو اعتيادية أو احترافية.

ويحصل مسجل الصوت من سامسونج أيضًا على ميزة النسخ المباشر مع تسميات المتحدث والقدرة على ترجمة النسخ إلى لغة أخرى.

ويحصل تطبيق الملاحظات على بعض الأدوات المفيدة أيضًا، مع القدرة على تنسيق الصفحات وتلخيصها تلقائيًا.

ويأتي Galaxy S24 Ultra مع مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، بالإضافة إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وواحد تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية.

زودت الشركة الهاتف ببطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، ويفتقد الهاتف ميزة الشحن اللاسلكي وفقًا لمعيار Qi2، إذ تتبنى سلسلة S24 المعيار القديم Qi.

وتنضم سامسونج إلى جوجل في تقديم ترقيات نظام التشغيل لمدة سبع سنوات لسلسلة S24، التي تتضمن سبع سنوات من التحديثات الأمنية.

ويبدأ سعر S24 Ultra من 1300 دولار لنسخة 12جيجابايت/256 جيجابايت، ويبدأ شحنه بتاريخ 31 من يناير، وتتاح الطلبات الأولية ابتداءً من اليوم.