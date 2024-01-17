سامسونج تكشف رسميًا عن هاتفي جالاكسي S24 و S24 بلس

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفيها الجديدين الرائدين جالاكسي S24 و S24 بلس، اللذين يأتيان بتصميم مشابه لإصدارات العام الماضي، لكن مع مواصفات محسنة والكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي.

وتطرح سامسونج هاتف جالاكسي S24 الأساسي بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر إصدار بلس من 1000 دولارٍ أمريكي. أما إصدار “ألترا” الأغلى، فيبدأ سعره من 1300 دولارٍ أمريكي. وتتوفر الهواتف في الأسواق بدايةً من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعلى مستوى نظام التشغيل، تعمل الهواتف الجديدة بواجهة One UI 6.1 المبنية على نظام أندرويد 14، وقد وعدت سامسونج بإطلاق تحديثات النظام لهواتف جالاكسي S24 الجديدة لمدة سبع سنوات، مثلما فعلت جوجل مع هواتف بكسل 8 الجديدة، وكعادة آبل في توفير التحديثات لهواتف آيفون.

وتقدم سامسونج العديد من المزايا في هواتفها الجديدة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي، ومنها ميزة تحرير الصور وترجمة المكالمات وتعديل أسلوب الكتابة وتلخيص الملاحظات الصوتية والبحث بسهولة في جوجل عبر تحديد العناصر المراد البحث عنها في الصور وغيرها، علمًا بأن بعض تلك المزايا تعمل في الهواتف نفسها، وبعضها يحتاج إلى الاتصال بخوادم سامسونج.

ويأتي الهاتفان بشاشة من نوع LTPO أمولد بمعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و 120 هرتزًا وفقًا للمحتوى المعروض في الشاشة، ويحمل الإصدار الأساسي من سلسلة جالاكسي S24 شاشة قياسها 6.2 إنشات بدقة قدرها +FHD، في حين يحمل إصدار بلس شاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +QHD، وتصل درجة السطوع القصوى في الشاشات إلى 2600 شمعة.

ويعمل الهاتفان بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 في الولايات المتحدة وكندا، أما في بقية الأسواق العالمية، فسيتوفر الهاتفان بمعالج Exynos 2400 الجديد الخاص بسامسونج.

ويحتوي هاتف جالاكسي S24 على ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت مع سعات تخزين قدرها 128 و 256 و 512 جيجابايت، في حين يضم إصدار بلس ذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت مع سعات تخزين مساحتها 256 و 512 جيجابايت.

ويحمل هاتفا جالاكسي S24 و S24 بلس بطارية بسعة قدرها 4000 و 4900 ميلي أمبير بسرعة شحن قصوى تبلغ 25 و 40 واطًا على الترتيب، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا. ويدعم الهاتفان الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 5 واطات.

ويحمل الهاتفان كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 10 ميجابكسل للتكبير البصري حتى 3 مرات. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ويتمتع الهاتفان بتصميم زجاجي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ودعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68، ويتوفر الهاتفان بالعديد من الألوان، ومنها الأسود والرمادي والبنفسجي والأصفر والأخضر والبرتقالي والأزرق.