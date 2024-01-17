سامسونج تقدم عروضًا حصرية على أجهزة التلفاز والأجهزة المحمولة لعملائها في الإمارات

تدعو شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عملاءها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى “عيش أجواء التحدي” من خلال حملتها الترويجية الجديدة، التي تضم عروضًا حصرية على أجهزة التلفاز والأجهزة المحمولة المبتكرة. وتهدف الحملة، التي تستمر حتى يوم 4 من فبراير 2024، إلى تعزيز تجربة عشاق كرة القدم عن طريق تزويدهم بخيارات مشاهدة غامرة ومميزة للغاية.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بخصومات جذابة على أجهزة التلفاز Neo QLED و OLED من سامسونج، بالإضافة إلى الهواتف الذكية من سلسلتي Galaxy Z Fold5، وGalaxy S23. وتوفر هذه المنتجات أحدث التقنيات والجودة الفائقة، مما يجعلها مثالية لعشاق كرة القدم الذين يرغبون في عدم تفويت أي لحظة من المباراة.

أجهزة التلفاز من سامسونج:

توفر أجهزة التلفاز من سامسونج شاشات كبيرة (تصل إلى 98 بوصة)، ومستويات سطوع عالية، مع زوايا مشاهدة واسعة، كما تدعم تقنية مضادة للتوهج، مما يضمن الرؤية والتباين الأمثل أيًا كانت حالة الإضاءة.

علاوة على ذلك؛ تدعم أجهزة التلفاز هذه خاصية (Multi-View)، التي تتيح للمشاهدين متابعة محتويين مختلفين في الشاشة نفسها، مثل: المباراة المباشرة وأحد التطبيقات الرياضية، أو مباراتين مختلفتين في وقت واحد.

هواتف سامسونج:

ولأولئك الذين يفضلون مشاهدة الأحداث الرياضية أينما كانوا، توفر هواتف سامسونج الذكية Galaxy Z Fold5 وGalaxy S23 شاشات مرنة ومتميزة توفر جودة صور مذهلة وأداءً سلسًا للغاية بفضل معالجاتها القوية.

ويتميز هاتف Galaxy Z Fold5 بتصميم قابل للطي يتيح للمستخدمين التبديل بين شاشة كبيرة يبلغ مقاسها 7.6 بوصات، وشاشة مدمجة يبلغ مقاسها 6.2 بوصات، كما يعمل هذا الهاتف بمعالج قوي يمكنه التعامل بسهولة مع البث الرياضي العالي الدقة (HD).

وتضم سلسلة (Galaxy S23) ثلاثة هواتف، وهي:

هاتف Galaxy S23 بشاشة يبلغ مقاسها 6.1 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Plus بشاشة يبلغ مقاسها 6.7 بوصات.

هاتف Galaxy S23 Ultra بشاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات.

تشترك هواتف السلسلة جميعها في العديد من المزايا؛ التي من أبرزها: المعالج القوي الجديد، والشاشات الكبيرة الحجم ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتزًا، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، كما تدعم تقنية (Wi-Fi 6e)، وإصدارًا مطورًا من تقنية تعزيز الرؤية (Vision Booster) لتحسين الرؤية في مواجهة الإضاءة القوية في الظروف الخارجية.

ولكن يتميز هاتف (Galaxy S23 Ultra) الأكبر في السلسلة بأنه يتضمن نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا من سامسونج، كما يدعم القلم الذكي (S Pen)، الذي يُسهل عليك كتابة الملاحظات أثناء الاجتماع، وتحرير المستندات، ورسم الأفكار الجديدة، والتحكم في العروض التقديمية من بُعد.

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