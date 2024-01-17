زين البحرين تطلق شركتها الجديدة ZainTECH لتسريع التحول الرقمي 

أعلنت شركة (زين البحرين) الإطلاق الرسمي لشركتها الجديدة (ZainTECH)، مزود الحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين في المملكة، إذ تقدم هذه الشركة مجموعة متقدمة من الخدمات والحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها من التقنيات التي تساعد في التحول الرقمي لمختلف أنواع المؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين.

ويُعد إطلاق ZainTECH إنجازًا مهمًا للمملكة في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح المشهد التكنولوجي الخاص بها، وقد أقامت شركة زين البحرين حدث إطلاق رسمي أمس في فندق ريتز كارلتون بحضور رواد الأعمال وخبراء الصناعة من الجهات الحكومية والخاصة والرؤساء التنفيذيين.

وتمحور موضوع الحدث حول “إعادة تشكيل الغد، اليوم“، وذلك تعبيرًا عن التزام ZainTECH الطويل الأجل بدفع عجلة الابتكار، ورحلة التحول الرقمي الطموحة، التي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وتضمن الحدث خطابات رئيسية ألقاها رواد الصناعة حول التوجهات الناشئة، بالإضافة إلى العروض التوضيحية المباشرة ودراسات الحالة، بما يشمل: محادثات حول أحدث التطورات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمزيد.

وقال الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة زين البحرين خلال كلمته: “أصبح تبني التحول الرقمي أمرًا ضروريًا للشركات في عالم اليوم السريع والمترابط وعاملاً رئيسًا في تحديد مستقبل الشركات. ومع شروع المزيد من المؤسسات في رحلة التحول الرقمي والبقاء في صدارة المنافسة لتعزيز النمو وتحقيق النجاح، أدركت شركة ZainTECH هذه الحاجة، والتزمت بتقديم أحدث التقنيات الشاملة والحلول الرقمية للشركات والهيئات الحكومية والخاصة؛ بهدف دفع التحول الرقمي وتحقيق المزيد من النمو والنجاح. وتفتخر ZainTECH بلعب دور محوري في المساعدة في تشكيل مستقبل المملكة كمركز تكنولوجي إقليمي، والمشاركة في منظومة الأعمال الديناميكية في البحرين كجزء من التنمية الشاملة للمملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتحقيقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء”.

ومن جانبه، قال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة ZainTECH: “إن إطلاق الشركة في البحرين يعكس ثقتنا بنمو السوق والفرص التي نراها في استيعاب التحول الرقمي، إذ تعمل الشركات والهيئات الحكومية على تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030. وإن ما يميز ZainTECH هو حضورنا على أرض الواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث نقدم حلولًا شاملة للمؤسسات من جميع الأحجام”.

وأضاف حنا: “لقد دعمنا مؤسسات من خارج المملكة حتى الآن، ويتيح لنا التوسع في المملكة إقامة علاقات قوية مع العملاء والشركاء والهيئات التنظيمية، إذ نمنح التزامنا الطويل الأمد بتوفير الوصول إلى مجموعتنا الكاملة من الحلول المتطورة لهذا السوق المزدهر”.

وتوفر ZainTECH أحدث الحلول للمؤسسات الكبرى والهيئات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من احتضان العصر الرقمي وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وفتح فرص جديدة للنمو والنجاح من مزوّد واحد فقط.

وتقدم الشركة مركزًا للتميز والخدمات الشاملة عبر مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل: الطائرات المسيرّة، والروبوتات، الحوسبة السحابية، والحلول الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وبذلك فهي تتمتع بوضع مثالي لدفع التحول الرقمي لعملاء المؤسسات والحكومات في البحرين مع تجاوز تعقيدات التعامل مع عدة موردين.