جوجل تسرّح مئات الموظفين من فريق المبيعات

قررت شركة جوجل مجددًا تسريح مئات الموظفين العاملين في قسم مبيعات الإعلانات.

وأكد كريس باباس، المتحدث الرسمي للشركة، ذلك القرار في تصريحات رسمية أدلى بها لموقع The Verge التقني، قائلًا: إنه قد “ألغيت بضع مئات من الوظائف على الصعيد العالمي كجزء من التغيير”.

ورصد موقع “بيزنس إنسايدر” المتخصص في شؤون المال والأعمال أولًا عملية التسريح الأخيرة في الشركة، إذ حصل على مذكرة لنائب رئيس الشركة الأول “فيليب شندلر” تفيد بأن عمليات تسريح الموظفين ستؤثر على نحو أساسي في وحدة مبيعات العملاء الكبار، وهو فريق متخصص في بيع الإعلانات للشركات الكبيرة، في حين سيصبح فريق “حلول عملاء جوجل”، الذي يبيع الإعلانات للعملاء الصغار، فريق بيع الإعلانات “الأساسي”.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل قد سرّحت أيضًا بعض الموظفين في الفريق نفسه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لجوجل: “نمر كل عام بعملية صارمة لهيكلة فريقنا لتقديم أفضل خدمة لعملاء الإعلانات لدينا”، مشيرًا إلى أن الموظفين المتأثرين بعملية التسريح يمكنهم التقدم لشغل الوظائف المتاحة في جوجل.

وتأتي موجة التسريح الأخيرة عقب إعلان تسريح نحو ألف موظف آخر في جوجل الأسبوع الماضي، ومنهم موظفون يعملون على منتجات بكسل ونيست و Fitbit بالإضافة إلى موظفين في فرق الهندسة ومساعد جوجل.

وكانت الشركة قد أعلنت مطلع العام الماضي عزمها إلغاء 12 ألف وظيفة، وهو ما يمثل نحو 6% من إجمالي موظفيها حول العالم.

وأقدمت العديد من الشركات التقنية الأخرى على إجراءات تسريح الموظفين بنسب متفاوتة مع مطلع عام 2024، ومنها أمازون وتويتش وديسكورد ويونيتي وزيروكس وغيرها.