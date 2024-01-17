تسلا تخفض أسعار سياراتها الكهربائية

خفضت تسلا أسعار Model Y في العديد من البلدان الأوروبية، بعد أسبوع من إعلانها تخفيضات مماثلة في أسعار Model 3 و Model Y في الصين.

وخفضت الشركة أسعار سياراتها المباعة في ألمانيا وفرنسا والنرويج وهولندا، وذلك وفقًا لبيانات من النسخة المحلية لمواقع الشركة الإلكترونية في كل من تلك الأسواق.

ويباع نموذج الدفع الخلفي من Model Y في ألمانيا بسعر قدره 42.990 يورو، وهو ما يعد تخفيضًا بمقدار 4.2 في المئة تقريبًا مقارنةً بالسعر السابق للنموذج.

ويبلغ سعر نموذج المدى الطويل من Model Y مقدار 49,990 يورو، مما يعد انخفاضًا بمقدار 8.1 في المئة مقارنةً بالسعر السابق للنموذج.

وخفضت تسلا سعر Model Y في فرنسا بمقدار 6.7 في المئة، في حين خفضت السعر في هولندا بمقدار 7.7 بالمئة، كما خفضت السعر في النرويج بمقدار 7.1 في المئة.

وتأتي التخفيضات بعد أن أعلنت تسلا تخفيضات في أسعار Model 3 و Model Y في الصين.

وخفضت الشركة أسعار سياراتها بقوة في الصين خلال العام الماضي أو نحو ذلك، مما أدى إلى إضعاف منافستها المحلية BYD.

وخفضت تسلا أسعار Model بمقدار 6 في المئة مقارنةً بشهر بأسعار شهر ديسمبر من العام الماضي، كما خفضت أيضًا أسعار Model Y بمقدار 11 في المئة.

وتأثرت عمليات تسلا الألمانية بالاضطرابات المرتبطة بالبحر الأحمر. وقالت الشركة في الأسبوع الماضي إنها تعلق معظم إنتاج السيارات في مصنعها في برلين نتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط، وأشارت إلى نقص المكونات بسبب التغيرات في طرق النقل.

واشتدت المنافسة في سوق السيارات الكهربائية خلال العام الماضي، إذ واجهت الشركة الأمريكية عددًا كبيرًا من شركات صناعة السيارات الأخرى.

وأطاحت شركة صناعة السيارات الصينية التي يدعمها المستثمر وارن بافيت BYD بشركة تسلا بصفتها الشركة الكبرى المصنعة للسيارات الكهربائية في العالم في عام 2023.

وتقدمت فولكس فاجن على تسلا فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية في ألمانيا، إذ تفوقت على شركة صناعة السيارات الأمريكية في العام الماضي بحصة سوقية قدرها 13.5 في المئة، مقارنةً بحصة تسلا البالغ قدرها 12.1 في المئة، وفقًا لأرقام هيئة السيارات الفيدرالية الألمانية KBA.