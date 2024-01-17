تسريبات: AMD دخلت مرحلة الإنتاج الضخم لمعالجاتها من معمارية Zen 5

كشفت أحدث المعلومات المسربة أن AMD دخلت في مرحلة الإنتاج الضخم لمعالجاتها المركزية المستندة إلى معمارية Zen 5.

هذه المعلومات أكدها حساب Kepler على منصة X، وهو الحساب المشهور بمصداقية ما ينشره من معلومات، بعد سؤاله عن كون المعالجات المركزية Granite Ridge قد دخلت في مرحلة الإنتاج الضخم؛ لتكون إجابته بنعم.

قد تكون المعالجات المركزية Granite Ridge المستندة إلى معمارية Zen 5 قادمة تحت سلسلة Ryzen 8000 أو قد تتخطى AMD هذه السلسلة وتنتقل مباشرة إلى سلسلة Ryzen 9000.

هذا الخيار يبدو منطقيًا، إذ تصبح سلسلة Ryzen 8000 مخصصة للمعالجات المركزية Ryzen APU التي كشفت عنها AMD في معرض CES 2024، وتصبح سلسلة Ryzen 9000 للمعالجات المركزية المستندة إلى معمارية Zen 5 الجديدة والمتوقع أن تعتمد على دقة تصنيع قدرها 4 نانومتر أو 3 نانومتر من شركة TSMC.

وتجدر الإشارة إلى أن اللوحات الأم الحالية التي تعمل بمقبس AM5 ستدعم هذه المعالجات المركزية الجديدة دون مشكلة؛ لأن مقبس AM5 يُعد مقبسًا جديدًا وخريطة دعمه من AMD طويلة وتمتد لسنوات.

لكن دخول المعالجات المركزية Granite Ridge في مرحلة الإنتاج الضخم لا يعني أنها ستُطلق قريبًا في الأسواق. فإذا نظرنا إلى سلسلة المعالجات المركزية Ryzen 7000، سنرى أن الشائعات التي كانت تتحدث عن دخولها في مرحلة الإنتاج الضخم انتشرت في شهر سبتمبر من عام 2022، وبعد مرور 6 أشهر تقريبًا أطلقت AMD تلك المعالجات في الأسواق.

هذا يؤكد أن المعالجات المركزية المستندة إلى معمارية Zen 5 ستحتاج إلى وقت أطول لتُطلق في الأسواق، كما يجب التعامل مع هذه التسريبات بحذر نظرًا إلى عدم وجود تفاصيل دقيقة بخصوص هذا الأمر حتى الآن.