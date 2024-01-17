إيكيا تدخل مجال المراقبة المنزلية الذكية

تعمل إيكيا على توسيع نطاقها بسرعة لتجاوز صناعة الأثاث من خلال الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة.

ودخلت شركة تصنيع الأثاث الرائدة إلى عالم مراقبة المنزل الذكي بثلاثة أجهزة استشعار جديدة للسلامة.

وأطلقت الشركة السويدية على المنتجات الجديدة أسماء VALLHORN و PARASOLL و BADRING، وقدمتها بصفتها أدوات مراقبة منزلية بأسعار معقولة.

وتستخدم جميع مستشعرات مراقبة المنزل الذكي الثلاثة الجديدة من إيكيا Zigbee لبروتوكول الاتصال والاتصال بالتطبيق المصاحب لها.

وصممت المستشعرات للعمل ضمن النظام البيئي الذكي للمنزل السريع التوسع من إيكيا. ويتصل كل منتج بمركز DIRIGERA للحصول على تجربة سلسة.

وأصدرت إيكيا سابقًا مجموعتها الأولى من معدات المنزل الذكي، ويشمل ذلك المصابيح الكهربائية ومكبرات الصوت وأجهزة تنقية الهواء.

وتتميز أدوات مراقبة المنزل الجديدة بسهولة التركيب وتدعم فلسفة إيكيا.

ويعد PARASOLL بمنزلة مستشعر سري يمكن تركيبه على النوافذ والأبواب ويساعد في مراقبة وقت فتح وإغلاق النافذة أو الباب.

ويتناسب المستشعر النحيف جيدًا مع هذه المهمة، ويقدم التحديثات عبر إشعارات التطبيق. ويقارن PARASOLL مع بعض أجهزة استشعار مراقبة المنزل الذكي من SimpliSafe و SmartThings.

ويعد VALHORN بمنزلة مستشعر حركة لاسلكي يمكن استخدامه في الداخل والخارج، وهو مجهز بأضواء لإضاءة البيئة عند اكتشاف الحركة. ويمكن للمستخدم أيضًا ضبط ألوان الإضاءة وكثافتها.

وصممت إيكيا مستشعر BADRING لمراقبة تسرب المياه في أي منطقة يوضع فيها، وينبه المستخدم عبر إشعار التطبيق أو التنبيهات الصوتية عند اكتشاف تسرب.

وتوفر VALLHORN و PARASOLL و BADRING حلولًا لمراقبة منزلية سهلة التركيب بأسلوب إيكيا النموذجي.

ولم تقدم إيكيا تفاصيل الأسعار لأجهزة استشعار مراقبة المنزل الذكي الجديدة. ومن المتوقع أن يتوفر PARASOLL و VALHORN في متاجر إيكيا خلال هذا الشهر، في حين سيكون BADRING متاحًا بحلول شهر أبريل 2024.

وتتوقع الشركة استقبالًا جيدًا لأجهزة استشعار مراقبة المنزل الذكي الثلاثة الجديدة عند ظهورها أول مرة.