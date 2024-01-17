أسوس تستخدم معالجات AMD Dragon Range مع أحدث حواسيبها المحمولة

كشفت أسوس في الآونة الأخيرة عن الحاسوب المحمول TUF Gaming A16 من إصدار عام 2024، ويبدو أن أبرز المزايا القادمة معه اعتماده على معالج Ryzen 9 7940HX ومعالج Ryzen 9 7845HX من AMD.

في العام الماضي، ظهرت تقارير تؤكد أن شركة AMD تعمل على معالجات بترددات أقل ضمن سلسلة المعالجات المركزية Dragon Range-HX الخاصة بالحواسيب المحمولة، لكن ترقية أسوس لمواصفات الحاسوب المحمول TUF Gaming A16 والكشف عن نوع المعالج المركزي المستخدم معه يؤكدان صحة تلك التقارير.

تشكيلة معالجات Dragon Range المستندة إلى معمارية Zen 4 تبدأ مع معالجات بستة نويات وتصل إلى 16 نواة، ولكن بتردد أقل قليلًا.

هدف AMD من معالجات Dragon Range منح الحواسيب المحمولة المخصصة للاعبين التجربة المثلى ضمن تكلفة مالية معقولة.

ويأتي المعالج المركزي Ryzen 9 7940HX مع 16 نواة و 32 خيطًا بالإضافة إلى ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 64 ميجابايت. وبتردد معزز يصل إلى 5.2 جيجاهرتز، وهو أقل من تردد معالج Ryzen 9 7945HX الذي يعمل بتردد معزز يصل إلى 5.4 جيجاهرتز.

كما يأتي المعالج المركزي Ryzen 9 7845HX مع 12 نواة و 24 خيطًا بالإضافة إلى ذاكرة مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 64 ميجابايت. وبتردد معزز يصل إلى 5.2 جيجاهرتز.

ويُعد المعالج المركزي Ryzen 9 7945HX3D واحدًا من أفضل المعالجات المركزية المخصصة للحواسيب المحمولة بسبب تقنية 3D V-Cache التي ساعدت كثيرًا على تحسين أداء المعالج.

وتنافس شركة إنتل شركة AMD بقوة مع سلسلة معالجات Raptor Lake-HX من الجيل الثالث عشر أو الرابع عشر المخصصة للأجهزة المحمولة، لكن يعيب تلك المعالجات معدل استهلاك الطاقة المرتفع وارتفاع الحرارة أيضًا.