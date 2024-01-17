أدوبي تضيف مزايا ذكاء اصطناعي إلى Premiere Pro

تقدم أدوبي مزايا جديدة لتحرير الصوت مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى Premiere Pro التي تهدف إلى إزالة بعض الأعمال الشاقة المطلوبة لإكمال مهام التحرير، مثل تحديد موقع أدوات معينة يدويًا، أو تنظيف الحوار ذي الجودة الرديئة.

وتتوفر مسارات عمل جديدة في الإصدار التجريبي العام من Premiere Pro، ويشمل ذلك المقابض التفاعلية التي تتيح للمستخدمين إنشاء انتقالات صوتية مخصصة بسرعة عن طريق سحبها مباشرةً عبر المخطط الزمني الرئيسي للتعديل.

وأصبحت ميزة الإصدار التجريبي المسماة الكلام المحسّن متاحة أيضًا بشكل عام لجميع مستخدمي Premiere Pro، وهي ميزة تنظف تلقائيًا الحوار المسجل بشكل سيئ عن طريق إزالة ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها وتحسين الوضوح العام.

وتتضمن التحديثات الأخرى للإصدار التجريبي العام من Premiere Pro وضع علامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على فئات الصوت.

وتحدد هذه العلامات المقاطع وتصنفها تلقائيًا على أنها حوار أو موسيقى أو مؤثرات صوتية أو ضوضاء محيطة.

وتحتوي هذه العلامات أيضًا شارة تفاعلية مصممة لتسريع العثور على أدوات تحرير محددة.

ويؤدي النقر فوق شارة الفئة المخصصة إلى فتح لوحة الصوت الأساسي، التي توفر وصولًا سهلًا إلى الأدوات الشائعة المستخدمة لتحرير هذا النوع المعين من مقطع الصوت.

وأعادت أدوبي تصميم شارات المقاطع لجعل التأثيرات الصوتية سريعة في التطبيق، وتسهيل تعرف المقاطع ذات التأثيرات المطبقة من المخطط الزمني.

وتتضمن التحسينات الإضافية تغيير حجم التمثيل الرسومي لأنماط الصوت تلقائيًا عند ضبط ارتفاع المسار في المخطط الزمني للتحرير، وألوان محدثة للمقاطع تسهل رؤيتها.

ووفقًا لشركة أدوبي، فإن هذه التحسينات من المفترض أن تمنح المحررين مزيدًا من التحكم في كيفية تخصيص الجدول الزمني بشكل مرئي لتحقيق تخطيط يكمل سير العمل على أفضل وجه.

ويعد الإصدار التجريبي العام من Premiere Pro بمنزلة تطبيق مستقل متاح لأي شخص لديه اشتراك Creative Cloud لتطبيق Premiere Pro الرئيسي.

ويستطيع المستخدمون تثبيت الإصدار التجريبي العام من Premiere Pro من علامة تبويب التطبيقات التجريبية في مشغل Creative Cloud، ويمكن أن يوجد كلا الإصدارين معًا ضمن النظام نفسه، مما يسمح للمبدعين بتجربة المزايا التجريبية قبل أن تكون متاحة في تطبيق Premiere Pro الرئيسي.

وتشير أدوبي إلى أن هذه التحديثات لا تهدف إلى الأتمتة الكاملة لعملية تحرير الصوت، بل تسعى إلى تحسين العملية الحالية، مما يوفر للمحررين المزيد من الوقت للعمل على المشاريع الأخرى.